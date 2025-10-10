शराब के कारण संजय दत्त को आते देख जब छिप गया था बारटेंडर, पूछने पर बोला-हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं... 

एक्ट्रेस-फिल्म निर्माता पूजा भट्ट अपने पॉडकास्ट द पूजा भट्ट शो में फिल्मों से जुड़ी पुरानी यादें शेयर कर रही हैं. इसकी कुछ क्लिप्स वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर करती हैं. पूजा भट्ट ने पुरानी यादों में खोकर 1998 में दक्षिण अफ्रीका में फिल्म 'दुश्मन' की शूटिंग के पलों को याद किया. उन्होंने बताया कि कैसे संजय दत्त के डर के चलते एक बारटेंडर उनसे छिपता दिखाई दिया था. पूजा भट्ट ने अपने शो में फिल्म की निर्देशक तनुजा चंद्रा से बात की. इस दौरान उन्होंने 'दुश्मन' की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए कहा, "जब हम दक्षिण अफ्रीका गए थे और केप टाउन के विक्टोरिया होटल में ठहरे थे, वह समय बहुत ही मजेदार था. मुझे लगता है कि संजू (संजय दत्त) मेरे पिता के साथ कारतूस की शूटिंग से पहले भी वहां गए थे और वह पहले से ही वहां ठहरे हुए थे."

उन्होंने आगे कहा, "और जब हम लॉबी में गए तो बार बारटेंडर ने हमें होटल में घुसते देख लिया और डर के मारे छिपने लगा. तो मैं हैरान रह गई और मैंने पूछा कि तुम हमसे यहां ऐसे क्यों छिप रहे हो?"

तब बारटेंडर ने डरते हुए कहा, "वो जो गेस्ट हैं ना, उनकी वजह से हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं इसलिए छुप रहे हैं. पिछली बार हमें उनके लिए शराब के एक्स्ट्रा बॉक्स मंगवाने पड़े थे क्योंकि शराब खत्म हो गई थी."

पूजा भट्ट ने यह भी बताया कि कैसे सुबह जल्दी उन लोगों को शूटिंग के लिए जाना था, तब संजय दत्त चाह रहे थे कि यह शाम कभी खत्म न हो. पूजा भट्ट ने तनुजा से कहा, "और मुझे याद है एक शाम हमारी सुबह-सुबह शूटिंग थी और तुम कहती रही कि चलो सब सो जाओ क्योंकि हमें जल्दी उठकर निकलना है और संजू शाम खत्म नहीं करना चाहता था और मेरे भी कुछ प्लान्स थे. तुम ऊपर गईं और संजू भी गलियारे में टहल रहा था और तुमने कहा, 'संजय दत्त, सो जाओ.' तो वह तुम्हारे कमरे में आया और तुमसे बात करने लगा था."

उन्होंने आगे कहा, "और मैं दरवाजे के पास गई और सुनने लगी, तभी अचानक दरवाजा खुल गया और मैं तुम्हारे कमरे में गिर गई. तुम उस पर चिल्ला रही थी, फिर अचानक जोर से हंस पड़ी. तुमने बताया कि संजय दत्त काफी हाई थे और कह रहे थे कि ये शाम कभी खत्म न हो." फिल्म ‘दुश्मन' को पूजा भट्ट और उनके पिता ने प्रोड्यूस किया था. इसमें काजोल, संजय दत्त और आशुतोष राणा लीड रोल में थे.