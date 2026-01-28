विज्ञापन

124 करोड़ है नेटवर्थ, फिर भी इस मिडिल क्लास आदत से बाज नहीं आए बादशाह, सुनकर कहेंगे अब भी ऐसा करता है क्या?

बादशाह ने हाल में यूट्यूब चैनल कर्ली टेल्स के साथ एक इंटरव्यू किया. इसमें बादशाह ने अपनी इस आदत के बारे में बताया.

बादशाहर के पास 5 करोड़ से ज्यादा की है हर घड़ी
नई दिल्ली:

लाइफस्टाइल और फैशन के मामले में अप-टु-डेट रहने वाले बादशाह महंगी घड़ियों, कारों और जूतों पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं. हालांकि रैपर ने हाल ही में बताया कि उन्हें अभी भी प्राइस टैग देखने की आदत है और वह अपने महंगे सामान की कीमत अपने माता-पिता को नहीं बताते हैं. कर्ली टेल्स के साथ एक इंटरव्यू में बादशाह ने अपनी महंगी घड़ियों और कारों के बारे में बात की और बताया कि उन्होंने जल्दबाजी में ₹12 करोड़ की रोल्स-रॉयस कलिनन खरीदी थी.

उन्होंने अपनी घड़ियों की कलेक्शन के बारे में भी बात की और कहा कि हर घड़ी की कीमत ₹5 करोड़ से ज्यादा है. इसके बावजूद बादशाह ने कहा कि वह कुछ भी खरीदने से पहले प्राइस टैग जरूर देखते हैं. उन्होंने कहा, "मुझे पहले प्राइस टैग देखना होता है. मुझे उम्मीद है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं प्राइस टैग न देखूं. जब लोग कहते हैं कि मैं मटेरियलिस्टिक हूं तो मुझे कुछ महसूस नहीं होता. मटेरियलिस्टिक होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको चीजें पसंद हैं. मैं अपनी चीजों से ज्यादा अपने रिश्तों को अहमियत देता हूं. लेकिन मुझे अपनी चीजें भी पसंद हैं. मुझे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी कार चलाना, अच्छे जूते पहनना पसंद है... मुझे यह पसंद है."

मम्मी-पापा को नहीं बताते घड़ियों की कीमत

सक्सेसफुल म्यूजीशियन बनने से पहले, बादशाह नॉर्मल 9 से पांच की नौकरी करते थे, और मिडिल-क्लास बैकग्राउंड से आते हैं. उन्होंने आगे कहा कि वह अभी भी अपने माता-पिता से अपनी महंगी खरीदारी की कीमत छिपाते हैं. बादशाह ने कहा, "मैं अपने मम्मी-पापा को कभी नहीं बताता कि मेरी घड़ियों की कीमत कितनी है. मुझे नहीं लगता कि वे यह भी मानेंगे कि एक घड़ी इतनी महंगी हो सकती है."

बादशाह का आने वाला कॉन्सर्ट

बादशाह लंदन के The O2 Arena में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय रैपर बनने जा रहे हैं, जहां उनका कॉन्सर्ट 22 मार्च को होगा. इस इवेंट को TCO ग्रुप ने TM वेंचर्स और रॉक ऑन म्यूजिक के साथ मिलकर प्रोड्यूस और प्रमोट किया है. बादशाह ने कहा, "यह एक सपना है जिसे मैं सालों से देख रहा था. देसी हिप हॉप ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह रखता है, और यह शो हमारी अनाउंसमेंट है. लंदन, हम साथ मिलकर इतिहास रचने वाले हैं. पहले से कहीं ज्यादा जोरदार. 22 मार्च 2026 की रात हम हमेशा याद रखेंगे."

