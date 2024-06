128 मिलियन बार देखे गए बदो बदी गाने को यूट्यूब ने किया गया डिलीट, जानें क्या है पूरा मामला

पाकिस्तान के सोशल मीडिया सेंसेशन चाहत फतेह अली खान इन दिनों अपनी नए गाने बदो बदी को लेकर सुर्खियों में हैं. इस गाने की चर्चा न केवल पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी खूब हो रही हैं. हालांकि बदो बदी गाने के लिए ज्यादातर लोग चाहत फतेह अली खान को ट्रोल कर रहे हैं. अब यह सिंगर परेशानी में आ गए हैं. उनके बदो बदी गाने को यूट्यूब से हटा दिया गया है. बदो बदी इन दिनों यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज हासिल करने वाले गानों में से एक था. लेकिन अब चाहत फतेह अली खान के इस गाने हटा दिया गया है.

बदो बदी गाने को कॉपी राइट होने की वजह से यूट्यूब से हटाया गया है. दरअसल यह गाना मशहूर गायिका नूरजहां के क्लासिक ट्रैक का कवर है. जिसे हाल ही में चाहत फतेह अली खान ने गया है. उनके म्यूजिक वीडियो ने यूट्यूब पर एक महीने के अंदर 128 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए थे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अब चाहत फतेह अली खान के बदो बदी गाने को कॉपी राइट्स की वजह से यूट्यूब से हटा दिया है. गौरतलब है कि ओरिजनल बदो बदी गाना नूरजहां ने साल 1973 की फिल्म बनारसी ठग के लिए गाया था.

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ Bado Badi • पाकिस्तानी नूरजहाँ का bado badi गाना • Pakistani old vs new bado badi song 😄😄 funny and full comedy 🤣🤣 Pakistanis 😀😀 pic.twitter.com/c3sgyqHHwx