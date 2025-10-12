अब मेरी टी-शर्ट खून से सनी है... बाबिल खान की सोशल मीडिया पर वापसी, बताया था बॉलीवुड को 'रूड'

मशहूर अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल खान ने शनिवार को सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कर अपने दिल की बातें लोगों के सामने व्यक्त की. बाबिल खान ने अपने इस पोस्ट में मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संघर्ष और जीवन की चुनौतियों का जिक्र किया. बाबिल ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनके साथ उन्होंने कैप्शन दिया, "मैंने चुपके से कोई बात नहीं सुनी, यह कांच का घर पतली दीवारों वाला है. मैंने अपने दिल को बाजू पर रखा, अब मेरी टी-शर्ट खून से सनी है. मुझे ठीक होने के लिए समय चाहिए था, मेरे डर ने मुझे गहरे घाव दिए. अनिद्रा और घबराहट ने मुझे अजीब बातें कबूल करवाईं. मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था, अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया. मेरे स्वास्थ्य पर भारी बोझ पड़ा, मेरी आत्मा दबाव से थक गई थी. तुम अपनी प्रेमिका से लड़ रहे थे, जबकि मैं अपनी उदासी से जूझ रहा था... रुको..."

इस कैप्शन में बाबिल ने अपनी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को खुलकर बयां किया. अभिनेता की ये पोस्ट प्रशंसकों के दिल को छू गई. कई यूजर्स उनके कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बाबिल खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड को रूड बताया था. वहीं कुछ सितारों के नाम भी लिए थे. हालांकि कुछ समय बाद ये वीडियो डिलीट कर दिया गया था.

बाबिल के करियर पर नजर डालें, तो उन्होंने करियर की शुरुआत पिता इरफान खान की फिल्म 'करीब-करीब सिंगल' से बतौर कैमरा असिस्टेंट की थी. इसके बाद उन्होंने 2022 में नेटफ्लिक्स की फिल्म 'कला' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा, जिसके बाद उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब सराहा था. साल 2023 में वह वेब सीरीज 'द रेलवे मेन' में नजर आए थे, जिसमें उनके अभिनय ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा. लंदन से फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करने वाले बाबिल 'फ्राइडे नाइट प्लान' में भी दिख चुके हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'लॉगआउट' ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हुई, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को दर्शकों ने काफी पसंद किया.