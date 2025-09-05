विज्ञापन

Baaghi 4 Review: CBFC के 23 सीन कट होने के बाद टाइगर श्रॉफ की बागी 4 रिलीज, FDFS शो पर आया रिव्यू

Baaghi 4 Review In Hindi:  बागी 4 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसमें सीबीएफसी ने 23 सीन कट कर दिए हैं. इसके चलते सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
Baaghi 4 Review: CBFC के 23 सीन कट होने के बाद टाइगर श्रॉफ की बागी 4 रिलीज, FDFS शो पर आया रिव्यू
baaghi 4 Social Media Review: बागी 4 सोशल मीडिया रिव्यू इन हिंदी
नई दिल्ली:

Baaghi 4 social media Review in hindi: टाइगर श्रॉफ एक बार फिर बड़े पर्दे पर बागी 4 के साथ लौटे हैं, जिसमें भरपूर एक्शन करते हुए वह अकेले नहीं बल्कि संजय दत्त भी उनके साथ नजर आ रहे हैं, जो विलेन के रोल में हैं. वहीं इस फिल्म में हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी ग्लैमर का तड़का लगाती हुई नजर आ रही हैं. फिल्म को लेकर हाल ही में जानकारी मिली थी कि सीबीएफसी ने 23 सीन हटा दिए गए हैं, जिसमें वॉयलेंस देखने को मिला था. इन सबके बाद सिनेमाघरों में बागी 4 रिलीज हुई, जिसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद सोशल मीडिया पर रिव्यू सामने आ रहा है.

एक यूजर ने लिखा, बागी 4 बनाई ही क्यों. भाई गलत फिल्मों में अपना एफर्ट दिखा रहा है. वह भले ही एवरेज एक्टर हो. लेकिन वह 100 प्रतिशत अपना फिल्मों में देता है. वॉर 2 में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी. जबकि सिंघम अगेन में उनकी एक्टिंग ऊभर कर आई.

दूसरे यूजर ने लिखा, दूसरे यूजर ने फिल्म को साढ़े 3 स्टार देते हुए तारीफ की है. वहीं इसे कोल्ड ब्लडेड लव सागा बताया है.

तीसरे यूजर ने बागी 4 के लिए लिखा, यह फिल्म देखना नहीं बल्कि एक सजा है. चौथे यूजर ने लिखा, बागी 4 के पहले 15 मिनट टॉर्चर हैं. टाइगर एक मातम की तरह है. फ्रेम टू फ्रेम एक्सीडेंट पांच का पंच साउथ इंडियन डब फिल्म की तरह लगता है.

गौरतलब है कि बागी 4 के अलावा सिनेमाघरों में सिकंदर डायरेक्टर एआर मुरुगदॉस की दिल मद्रासी भी रिलीज हुई है, जिसमें शिवकार्तिकेयन का एक्शन अवतार फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Baaghi 4 Tiger Shroff,  baaghi 4 Social Media Review,  baaghi 4 Twitter Review,  baaghi 4 First Day First Show Review
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com