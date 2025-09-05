Baaghi 4 Review: CBFC के 23 सीन कट होने के बाद टाइगर श्रॉफ की बागी 4 रिलीज, FDFS शो पर आया रिव्यू

Baaghi 4 social media Review in hindi: टाइगर श्रॉफ एक बार फिर बड़े पर्दे पर बागी 4 के साथ लौटे हैं, जिसमें भरपूर एक्शन करते हुए वह अकेले नहीं बल्कि संजय दत्त भी उनके साथ नजर आ रहे हैं, जो विलेन के रोल में हैं. वहीं इस फिल्म में हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी ग्लैमर का तड़का लगाती हुई नजर आ रही हैं. फिल्म को लेकर हाल ही में जानकारी मिली थी कि सीबीएफसी ने 23 सीन हटा दिए गए हैं, जिसमें वॉयलेंस देखने को मिला था. इन सबके बाद सिनेमाघरों में बागी 4 रिलीज हुई, जिसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद सोशल मीडिया पर रिव्यू सामने आ रहा है.

एक यूजर ने लिखा, बागी 4 बनाई ही क्यों. भाई गलत फिल्मों में अपना एफर्ट दिखा रहा है. वह भले ही एवरेज एक्टर हो. लेकिन वह 100 प्रतिशत अपना फिल्मों में देता है. वॉर 2 में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी. जबकि सिंघम अगेन में उनकी एक्टिंग ऊभर कर आई.

Why is #Baaghi4 is even being made 😭



Bro is putting his efforts in the wrong kind of movies



He might be an average actor but bud gives his 100% for every movie

His performance in #War was really good and in #singhamagain he even outshined other credible actors pic.twitter.com/WZmcqrwqRQ — Kiran H (@simplykiranH) September 1, 2025

दूसरे यूजर ने लिखा, दूसरे यूजर ने फिल्म को साढ़े 3 स्टार देते हुए तारीफ की है. वहीं इसे कोल्ड ब्लडेड लव सागा बताया है.

This is not watching, this is punishment. #Baaghi4 — Mohit Vaishnav (@mohitv015) September 5, 2025

तीसरे यूजर ने बागी 4 के लिए लिखा, यह फिल्म देखना नहीं बल्कि एक सजा है. चौथे यूजर ने लिखा, बागी 4 के पहले 15 मिनट टॉर्चर हैं. टाइगर एक मातम की तरह है. फ्रेम टू फ्रेम एक्सीडेंट पांच का पंच साउथ इंडियन डब फिल्म की तरह लगता है.

#Baaghi4 is a torture in first 15 mjn. Tiger is funeral with electric wires lol. Frame to frame accident scene from panch ka punch south dubbed story looks same — AJAY AAND BHAAT DEVGAAND (@RanaRani1114230) September 5, 2025

गौरतलब है कि बागी 4 के अलावा सिनेमाघरों में सिकंदर डायरेक्टर एआर मुरुगदॉस की दिल मद्रासी भी रिलीज हुई है, जिसमें शिवकार्तिकेयन का एक्शन अवतार फैंस को काफी पसंद आ रहा है.