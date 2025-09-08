Baaghi 4 Box Office Collection Day 3: संडे को टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' की कमाई में उछाल, पहले वीकेंड कमाए इतने

Baaghi 4 Box Office Collection Day 3: टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड एक्शन फिल्म 'बागी 4' को रिलीज हुए 3 दिन बीत चुके हैं. फिल्म को दर्शकों से मिक्स रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा. ओपनिंग डे पर जहां फिल्म ने ठीकठाक शुरुआत की थी, वहीं दूसरे दिन आते-आते इसके कलेक्शन में भारी गिरावट देखी गई. जबकि तीसरे दिन एक बार फिर फिल्म में उछाल आ गई. इसके साथ ही भारत में बागी 4 का आंकड़ा भारत में 30 करोड़ पार हो गया है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 35 से 40 करोड़ के बीच रहा है. हालांकि वीकडेज में यह आंकड़ा गिर और नीचे गिर सकता है.

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 12 करोड़ की कमाई की और दूसरे दिन की कमाई सिर्फ 9 करोड़ तक सिमट गई. वहीं तीसरे दिन आंकड़ा 10 करोड़ तक पहुंचा है. इसके बाद अब तक की बागी 4 की कुल कमाई देखें तो घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 31 करोड़ ही जुटा पाई है. जबकि ग्रॉस कलेक्शन 35 करोड़ तक पहुंचा है. वहीं वर्ल्डवाइड आंकड़ा 35 से 40 करोड़ का बताया जा रहा है.

'बागी 4' फिल्म की बात करें तो इसकी स्टारकास्ट काफी दमदार है. टाइगर श्रॉफ के साथ इसमें संजय दत्त, हरनाज संधू और सोनम बाजवा मुख्य किरदारों में नजर आ रहे हैं. इसके अलावा श्रेयस तलपड़े, सौरभ सचदेवा, निखत खान, महेश ठाकुर, पवन शंकर और सुदेश लहरी जैसे कलाकारों ने भी फिल्म में अहम भूमिका निभाई है. इसमें टाइगर ने रॉनी नाम का किरदार निभाया है. कहानी में उनका किरदार पहले तो सात महीने कोमा में रहता है और फिर जब होश आता है तो हरनाज के किरदार अलीशा, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, को एक्सीडेंट में खोने का गम सताने लगता है. बाद में बताया जाता है कि अलीशा उनका प्यार नहीं, वहम थी.

इसके बाद संजय दत्त की एंट्री होती है. फिल्म में उन्होंने विलेन चाको का किरदार निभाया है. इसमें सोनम बाजवा, टाइगर की दोस्त के किरदार में जबरदस्त एक्शन करती नजर आ रही हैं.