Auron Mein Kahan Dum Tha Review: उलझ से टकराने आई औरों में कहां दम था, दर्शकों ने दिया फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रिव्यू 

Auron Mein Kahan Dum Tha X Review: इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर दो फिल्मों ने दस्तक दी है, जिसमें से पहले जाह्नवी कपूर और गुलशन देवय्या की उलझ है और दूसरी फिल्म अजय देवगन और तब्बू की औरों में कहां दम था है. हालांकि यह फिल्म 5 जुलाई को रिलीज होनी थी. लेकिन यह पोस्टपोन होकर आज यानी 2 अगस्त रिलीज हुई है. दोनों ही फिल्मों की चर्चा इन दिनों जोरों पर है क्योंकि एडवांस बुकिंग के मामले में दोनों ही फिल्में इतना खास कमाल करती हुई नजर आ रही हैं. इसी बीच जिन लोगों ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे उन्होंने भी रिव्यू दे दिया.

एक यूजर ने रिएक्शन देते हुए लिखा, हर प्रेम कहानी का अंत ख़ुशी नहीं होता है यार कुछ कहानियाँ अधूरी रह कर भी जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती.. कृष्णा और वासु की ग्रेटेस्ट लव स्टोरी. दूसरे यूजर ने लिखा, औरों में कहां दम था एक धीमी और उबाऊ फिल्म है जो कहानी में सार की कमी और एक पूर्वानुमानित. दर्शकों के बाद इस फिल्म को देखने के कारण ग्रस्त है. सिनेमा मालिकों से अनुरोध.

REVIEW: #AURONMEINKAHANDUMTHA is a slow and boring film that suffers due to lack of meat in the story and a predictable

Audience After See This movie 😁😂

Request Cinema Owners 🤣😂😂😂#AjayDevgan pic.twitter.com/TX5ul9yrpq — Abhishek Choudhary (@Abhishek140520) August 2, 2024

REVIEW:

"#AURONMEINKAHANDUMTHA falls into the middle of the pack - it's a decent, one-time watch, but lacks a strong impact. The story starts strong with a fresh idea, but unfortunately, the climax is a bit too predictable, making it a somewhat forgettable film."

Rating: ⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/r9L2JaSjbu — Yogesh N (@ItsYogeshN) August 2, 2024

All shows of #AuronMeinKahanDumTha for morning and afternoon are cancelled in Australia because of no audience. The same would be expected from other parts of world. Not an encouraging trend for #AjayDevgn starrer. — MUB|The Explicit Analyst| (@engrmub) August 2, 2024

तीसरे यूजर ने लिखा, फिल्म को बेकार ओपनिंग और रिव्यू मिल रहे हैं. चौथे यूजर ने लिखा, औरों में कहां दम था सिनेमा में ऑडियंस कम था. अजय देवगन की सबसे कम ओपनिंग होगी ये. पांचवे यूजर ने लिखा, ऑस्ट्रेलिया में मॉर्निंग और आफ्टरनून के दर्शकों के ना होने के कारण औरों में कहां दम था के शोज कैंसिल हो गए हैं.