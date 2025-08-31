आशीष विद्यार्थी की 12 साल छोटी वाइफ की 10 फोटो, 57 की उम्र में की थी दोबारा शादी, 7वीं देख कहेंगे- परफेक्ट

विज्ञापन

आशीष विद्यार्थी की दूसरी पत्नी रूपाली बरुआ खूबसूरती और एलीगेंस का अनोखा मेल हैं. असम के गुवाहाटी की रहने वाली रूपाली एक सफल बिजनेस वूमेन हैं और कोलकाता में अपना फैशन स्टोर चलाती हैं, आइए देखते हैं रूपाली बरुआ की 10 खूबसूरत तस्वीरें.

Read Time: 2 mins
आशीष विद्यार्थी की पत्नी की 10 खूबसूरत तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के मशहूर खलनायक और दमदार कलाकार आशीष विद्यार्थी ने साल 2023 में 61 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की. उन्होंने अपने से 11 साल छोटी और खूबसूरत रूपाली बरुआ से शादी रचाई, रूपाली न सिर्फ खूबसूरती में बेमिसाल हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. आए दिन वो अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिन्हें देखकर फैंस भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते. रूपाली बरुआ मूल रूप से असम के गुवाहाटी के रहने वाली हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन हैं.

रूपाली बरुआ फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं, उनका कोलकाता में NAMEG नाम का फैशन स्टोर है.

रूपाली बरुआ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहती हैं, पहले उनकी शादी इंग्लैंड के डॉक्टर मीतम बरुआ से हुई थी. हालांकि, अब वो इस दुनिया में नहीं है. रूपाली बरुआ को पहली शादी से एक बेटी भी हैं.

आशीष विद्यार्थी और रूपाली बरुआ की मुलाकात एक फैशन शूट के दौरान हुई, शादी से पहले दोनों ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया.

रूपाली बरुआ ने साल 2023 में 50 साल की उम्र में 61 साल के एक्टर आशीष विद्यार्थी से शादी की, दोनों की एज में 11 साल का डिफरेंस है.

61 साल की उम्र में दूसरी शादी करने पर आशीष विद्यार्थी ने कहा था, यह एक असाधारण एहसास है. दोनों ने सुबह कोर्ट मैरिज की, इसके बाद उन्होंने दोस्तों और फैमिली के साथ मिलकर एक प्राइवेट पार्टी की.

आशीष विद्यार्थी की पहली शादी टीवी एक्ट्रेस राजोशी बरुआ हुई थी, जिससे उनका एक बेटा अर्थ है, वो इस समय अमेरिका में जॉब करते हैं. 22 साल बाद उन्होंने 2022 में अलग होने का फैसला किया.

आशीष विद्यार्थी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के एक जानेमन एक्टर हैं और विलेन के रूप में ज्यादातर नजर आते हैं.

रूपाली बरुआ सोशल मीडिया स्टार हैं, अक्सर वो अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं, जिसे हजारों लाखों लोग लाइक करते हैं.

रूपाली सोशल मीडिया पर अक्सर रील्स और वीडियो भी क्रिएट करती नजर आती हैं, जिसमें वो एक से बढ़कर एक एक्सप्रेशन देती हैं और गजब की खूबसूरत लगती हैं. 

