विज्ञापन

भेड़िया और थामा को टक्कर देने आ रहा ये कॉमेडियन, कुछ दिन पहले 40 किलो वजन घटाकर की हीरो बनने की तैयारी?

आशीष चंचलानी इस बार हॉरर-कॉमेडी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, और ये अनुभव वाकई कुछ अलग होने वाला है.

Read Time: 2 mins
Share
भेड़िया और थामा को टक्कर देने आ रहा ये कॉमेडियन, कुछ दिन पहले 40 किलो वजन घटाकर की हीरो बनने की तैयारी?
आशीष चंचलानी की फिल्म एकाकी का ट्रेलर रिलीज
Social Media
नई दिल्ली:

आशीष चंचलानी सच में इंडिया के डिजिटल स्टार हैं, जो अपने मजेदार और दिलचस्प कंटेंट से दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं. अपने ह्यूमर और यूनिक वीडियोज से उन्होंने लाखों लोगों को एंटरटेन किया है. अब आशीष एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म ‘एकाकी ' के साथ, जो अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में है. पोस्टर और पहले झलक के बाद अब इसका बहुत इंतजार किया जा रहा ट्रेलर आखिरकार रिलीज कर दिया गया है.

आशिष चंचलानी की फिल्म ‘एकाकी' का ट्रेलर एक पूरी तरह से एंटरटेनमेंट से भरा पैकेज है. अपने मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियोज से इंटरनेट पर धमाल मचाने वाले आशीष ने इस बार भी वही कमाल किया है यानी ‘एकाकी' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है.

इसके साथ ही आशीष चंचलानी अपनी फिल्म ‘एकाकी' में कई बड़े डिजिटल स्टार्स को भी साथ लेकर आए हैं. आशीष के साथ फिल्म में आकाश डोडेजा, हर्ष राणे, सिद्धांत सरफरे, रोहित साधवानी, ग्रीशिम नवानी और शशांक शेखर भी नजर आने वाले हैं.

आशीष चंचलानी इस बार हॉरर-कॉमेडी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, और ये अनुभव वाकई कुछ अलग होने वाला है. अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और मजेदार पंचों के लिए मशहूर आशीष इस बार डर और हंसी को कैसे एक साथ जोड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा. वो इस जॉनर के लिए एकदम सही चॉइस हैं और अपने यूनिक स्टाइल से वो दर्शकों को एक नया एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देने वाले हैं. यह शो 27 नवंबर को यूट्यूब पर फ्री में रिलीज़ किया जाएगा.

आशीष चंचलानी अपने मच अवेटेड डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए कई जिम्मेदारियां निभाने को तैयार हैं. इस सीरीज में वह सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर की भूमिका भी निभा रहे हैं. उनके इस बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के साथ, अब सभी की निगाहें आशिष पर टिकी हैं, क्योंकि दर्शक बेसब्री से उनके अगले बड़े कदम का इंतज़ार कर रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ashish Chanchlani New, Ashish Chanchlani New Video, Chanchlani, Aashish, Ashish Funny Vine, Doraemon Dub, Ashish Chanchlani Exam Vine, Ashish Chanchlani Despacito, Ashish Chanchlani Vines, Ashish Chanchlani Ekaki, Ashish Chanchlani New Trailer, Ashish New Trailer, Ekaki Trailer, Ashish Chanchlani Ekaki Trailer, Ekaki, Ekaki Official Trailer, Ekaki Release Date, Ekakki, Sasta Shark Tank, Ashish Chanchlani OTP, Ashish Exam Video, Ashish Is Back, Sasta Biig Bosss
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com