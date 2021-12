अर्जुन कपूर ने मलाइका अरोड़ा के लिए मालदीव में प्लान किया रोमांटिक डेट, Video देख फैन्स बोले- बहुत लकी है...

अर्जुन कपूर के इस वीडियो पर लोगों की ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं. इसे शेयर करते हुए अर्जुन ने इसके कैप्शन में लिखा है, ‘she is a vibe … and it's on fleek!'. अर्जुन कपूर की पोस्ट पर 29 हजार से भी अधिक लाइक्स आ गए हैं. फैन्स के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी इस पर कमेंट कर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. सिकंदर खेर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा है, ‘आशा है कि आप लोगों ने अपने पैरों को बिजली का झटका नहीं दिया होगा'.

वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा है, ‘लव इज इन द एयर', तो एक अन्य यूजर ने लिखा है, ‘अभी सलमान खान को बताता हूं रुको'. एक और यूजर लिखते हैं, ‘अरे भाई एक हफ्ते पहले ही सुना था कि आपका ब्रेकअप हो गया है'. इस तरह के ढेरों कमेंट्स अर्जुन की पोस्ट पर आए हैं. गौरतलब है कि अर्जुन और मलाइका एक दूसरे को काफी समय से डेट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इनकी शादी की अफवाह आए दिन उड़ती रहती है.

