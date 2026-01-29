अरिजीत सिंह ले रहे राजनीति में एंट्री, खुद की पार्टी बनाकर लड़ने वाले हैं चुनाव!

इस पीढ़ी के सबसे मशहूर प्लेबैक सिंगर्स में से एक अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी को सोशल मीडिया पोस्ट से हलचल मचा दी. इस पोस्ट के जरिए अरिजीत ने अनाउंस किया कि वह प्लेबैक सिंगिंग से ब्रेक ले रहे हैं और आगे आने वाले समय में इस तरह के किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होंगे. अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास का ऐलान किया तो लोग इस सोच में पड़ गए कि अब अरिजीत क्या करने वाले हैं और उनके आगे की प्लानिंग क्या है?

अरिजीत सिंह की आगे की प्लानिंग को लेकर आप भी सोच विचार में हैं तो बता दें कि NDTV को इससे जुड़ी एक एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है. सोर्सेज से मिली अपडेट के मुताबिक अरिजीत सिंह एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं. हालांकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी अभी तुरंत लॉन्च नहीं होने जा रही है और शायद 2026 के बंगाल विधानसभा चुनावों का हिस्सा भी ना हो. बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के इंटरनल सोर्सेज ने हमें बताया कि अरिजीत पहले जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं.

अभी उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन्स की डिटेल्स को बहुत सीक्रेट रखा गया है, लेकिन सिंगर के करीबी सोर्सेज ने बताया कि उन्होंने पहले ही अपने करियर को राजनीतिक राह पर ले जाने की प्रोसेस शुरू कर दी है. अब आगे क्या होगा और अरिजीत असल में किस राह को अपनाते हैं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा.

अरिजीत सिंह की वायरल पोस्ट

अरिजीत ने अचानक अपने इस ऐलान से फैन्स को हैरान कर दिया. अरिजीत ने एक पोस्ट लिख प्यार के लिए फैन्स को धन्यवाद कहा. अरिजीत ने अपनी पोस्ट में लिखा, मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं अब वोकलिस्ट के तौर पर कोई नए प्लेबैक असानइमेंट नहीं लूंगा. मैं इस सफर को ब्रेक दे रहा हूं. ये एक शानदार सफर रहा. अरिजीत की इस पोस्ट ने उनके चाहने वालों को एक जोर का झटका दिया. अब अरिजीत ने अचानक इस तरह की बात की तो हर तरफ उन्हीं के नाम की चर्चा शुरू हो गई. उनके करियर की शुरुआत से लेकर आज तक के अच्छे-बुरे कर्म याद किए जाने लगे. अगर आप मोटे तौर पर अरिजीत के सफर पर नजर डालें तो सलमान खान के साथ हुए उनके उस पंगे के अलावा कोई ऐसा विवाद नजर नहीं आता. ये विवाद भी उन्होंने संन्यास लेने से पहले सुलटा लिया.