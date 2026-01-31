अरिजीत सिंह के सिंगिंग रिटायरमेंट को विशाल भारद्वाज ने बताया अनफेयर, कहा- यह सही नहीं है

मनोरंजन जगत के लोकप्रिय सिंगर अरिजीत सिंह अब किसी भी नए प्रोजेक्ट में प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे. इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी थी. उनके इस फैसले के बाद करोड़ों फैंस और संगीत प्रेमी स्तब्ध रह गए. अरिजीत के इस फैसले से संगीत जगत में हलचल मच गई है. कई लोग दुखी हैं, तो कुछ उनके इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं. इस बीच, मशहूर फिल्म निर्देशक और म्यूजिक कंपोजर विशाल भारद्वाज ने अरिजीत के साथ आखिरी मुलाकात के पल शेयर किए. निर्देशक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें वे गाना गाते नजर आ रहे हैं, तो उनके आस पास बैठे लोग गाने को सुन रहे हैं, जबकि अरिजीत निर्देशक का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे है.

विशाल ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, "अरिजीत कुछ दिन पहले तक जब हम गाने पर जैमिंग कर रहे थे और तुम वीडियो शूट कर रहे थे, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारे साथ मेरा आखिरी फिल्मी गाना होगा. यह सही नहीं है. अपना सन्यास वापस लो. यह कुबूल नहीं है. " विशाल से पहले मनोरंजन जगत के कई कलाकारों ने अरिजीत के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी.

विशाल और अरिजीत ने साथ में मिलकर कई शानदार रोमांटिक और भावनात्मक गाने दिए हैं, जिनमें फिल्म 'हैदर' का 'खुल कभी तो' और रंगून का 'ये इश्क है' शामिल है. गुलजार के गीतों के साथ, अरिजीत की आवाज और विशाल का संगीत एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं. वहीं, साल 2026 में, 'ओ रोमियो' फिल्म के लिए अरिजीत ने 'हम तो तेरे लिए थे' में साथ में काम किया है.

हाल ही में सलमान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में अरिजीत का गाना मातृभूमि रिलीज हुआ. इस गाने को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. अरिजीत ने अपने करियर में कई रोमांटिक और यादगार गाने दिए हैं. उन्होंने 'तुम ही हो', 'चन्ना मेरेया', 'अगर तुम साथ हो', 'केसरिया', 'तुझे कितना चाहने लगे' जैसे गानों ने उन्हें घर-घर पहुंचाया. अपनी कला के लिए अरिजीत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है.