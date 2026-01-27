विज्ञापन

घर चलाने के लिए अर्चना पूरन सिंह को करना पड़ा सी-ग्रेड फिल्मों में काम, बोलीं- पति साथ देता तो वो न करना पड़ता

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी ने अपने YouTube चैनल पर एक बातचीत में अपनी शादी के एक मुश्किल दौर के बारे में बात की. अर्चना ने अपनी शादी के शुरुआती सालों के स्ट्रगल के बारे मे बात की.

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी ने अपने YouTube चैनल पर एक बातचीत में अपनी शादी के एक मुश्किल दौर के बारे में बात की. अर्चना ने अपनी शादी के शुरुआती सालों के स्ट्रगल के बारे मे बात की. उन्होने बताया की घर चलाने की जिम्मेदारी उनपर थी. इस बात ने उनकी इमोशनल हालत को कैसे प्रभावित किया, इस बारे में ईमानदारी से बात की. उन्होंने बताया कि जब वह परिवार के लिए कमाने को लेकर कॉन्फिडेंट दिखती थीं, तो अंदर से वह उलझन में थीं. अर्चना ने माना, "जब मैंने तुमसे शादी की, तो मुझे लगा, 'हां, मैं ही हूं जो कमा रही हूं', लेकिन कहीं न कहीं मैंने अपने अंदर की उस फेमिनिन साइड को दबा दिया था, जो चाहती थी कि कोई मुझे सहारा दे, जो चाहती थी कि मैं किसी पर निर्भर रहूं और उसे देखूं, जैसे मेरी मां मेरे पिता को देखती थी."

उन्होंने आगे कहा कि उस समय वह इन भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाईं और शायद परमीत को मिले-जुले संकेत दिए. उन्होंने कहा, "कभी-कभी मुझे लगता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कमा रही हूं, लेकिन कभी-कभी मैं तुम्हें कमाने के लिए उकसाती थी और प्रोजेक्ट्स ठुकराने के लिए तुम्हें टोकती थी."

अर्चना ने उस दौरान अपने प्रोफेशनल फैसलों पर भी बात की. उन्होंने यह माना कि उन्होंने मुंबई में सिर्फ गुजारा करने के लिए ऐसी फिल्में कीं जिन पर उन्हें गर्व नहीं था उन्होंने बताया, "मेरा एक और मंत्र था कि मैंने कभी काम को ना नहीं कहा. इसका नतीजा यह हुआ कि मैंने बहुत खराब फिल्में कीं. मैंने सी-ग्रेड फिल्में कीं. मेरी सोच सिर्फ घर चलाने की थी."  उन्होंने आगे कबूल किया कि समय के साथ मन में नाराजगी आ गई. उन्होंने कहा, "उस समय मुझे लगा कि अगर तुमने कदम उठाया होता, तो मुझे वह काम नहीं करना पड़ता."

परमीत सेठी सही मौकों का इंतजार करने पर
दूसरी ओर, परमीत सेठी ने ऐसे काम न करने की अपनी हिचकिचाहट के बारे में बताया जो उनके लॉन्ग-टर्म लक्ष्यों से मेल नहीं खाते थे. उन्होंने बताया कि वह अर्चना से सात साल छोटे थे और अभी भी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे. परमीत ने कहा, "उस समय मेरा नजरिया यह था कि तुम्हारा करियर तो पहले ही बन चुका था, लेकिन मेरा करियर बन रहा था मुझे लगा कि अगर मैंने एक भी गलत कदम उठाया, तो मैं पूरी तरह से इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊंगा." "मैं बहुत लंबे समय से हीरो बनने की कोशिश कर रहा था."

इस पर अर्चना ने कहा कि वह भी हीरोइन बनना चाहती थीं, तो परमीत ने समझाया, "लेकिन तुम मुझसे सात साल बड़ी थीं और करियर में मुझसे आगे थीं." तनाव और अलग-अलग विचारों के बावजूद, कपल ने उन सालों को एक साथ बिताया. अर्चना और परमीत ने 1992 में शादी की और अब उनके दो बेटे हैं, आर्यमन सेठी और आयुष्मान सेठी.
 

