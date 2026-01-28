अर्चना पूरन सिंह के पति परमीत सेठी ने एक्टिंग स्कूल में सुनील शेट्टी के साथ की है पढ़ाई, बोले-मैं उससे बेहतर और ओवरकॉन्फिडेंट था

परमीत सेठी और अर्चना पूरन सिंह के व्लॉग्स बहुत पॉपुलर हैं. हर व्लॉग के साथ शोबिज और उनकी फैमिली लाइफ के बारे में नई कहानियां सामने आती हैं. लेटेस्ट खुलासे में परमीत सेठी ने बताया कि उन्होंने सुनील शेट्टी के साथ एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई की थी. नए क्लिप में परमीत सेठी याद करते हैं कि दो पक्के ऑर्डर मिलने के बाद उनका शुरुआती प्लान बेंगलुरु में एक एक्सपोर्ट फैक्ट्री लगाने का था.

हालांकि, ऑर्डर कैंसिल हो गए, जिससे वह डिप्रेशन में चले गए, लेकिन अर्चना पूरन सिंह ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा. एक खास घटना को याद करते हुए परमीत सेठी ने बताया कि कैसे उन्होंने एक बार एक प्रोड्यूसर को अर्चना के पास एक फिल्म के लिए जाते देखा था. अर्चना ने तब तक शूटिंग शुरू करने से मना कर दिया, जब तक कि चेक क्लियर नहीं हो गया. इस बात से वह इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने भी एक्टर बनने का फैसला किया.

इसके तुरंत बाद, परमीत ने रोशन तनेजा की एक्टिंग क्लास जॉइन कर ली. हालांकि अर्चना ने उनसे कहा था कि वह "बॉयफ्रेंड के तौर पर स्ट्रगलर" नहीं चाहतीं. परमीत सेठी ने आगे कहा, "मुझे लगा सुनील से तो मैं बेटर हूं... मुझे एक्टिंग आती थी. इसलिए मैंने तीन महीने की एक्टिंग क्लास बीच में ही छोड़ दी - मैं इतना ओवरकॉन्फिडेंट था. लेकिन आज, जब मैं अपनी पुरानी सीरीज देखता हूं, तो मुझे बहुत शर्म आती है."

सही मौकों का इंतजार करने पर परमीत सेठी

परमीत सेठी ने यह भी बताया कि वह ऐसा काम लेने में क्यों हिचकिचाते थे जो उनके लॉन्ग-टर्म गोल्स से मेल नहीं खाता था. उन्होंने बताया कि वह अर्चना से सात साल छोटे थे और इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे. परमीत ने कहा, "उस समय मेरा नजरिया यह था कि आपका करियर तो पहले ही बन चुका था, लेकिन मेरा अभी बन रहा था. मुझे लगा कि अगर मैंने एक भी गलत कदम उठाया, तो मैं पूरी तरह से इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊंगा." "मैं बहुत लंबे समय से हीरो बनने की कोशिश कर रहा था."

जब अर्चना ने कहा कि वह भी हीरोइन बनना चाहती थीं, तो परमीत ने कहा, "लेकिन आप मुझसे सात साल बड़ी थीं और करियर में मुझसे आगे थीं." तनाव और अलग-अलग विचारों के बावजूद, कपल ने उन सालों को एक साथ बिताया. अर्चना और परमीत ने 1992 में शादी की और अब उनके दो बेटे हैं, आर्यमन सेठी और आयुष्मान सेठी.

