पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पर बनने जा रही है वेब सीरीज, पढ़ें पूरे डिटेल्स

पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या पर बनेगी सीरीज

पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया. इस अपराध के तत्काल बाद की घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए अप्लॉज एंटरटेनमेंट, आदित्य बिड़ला समूह इस पर एक सीरीज बना रहे हैं. यह लेखक अनिरुध्य मित्रा की हाल ही में लॉन्च की गई किताब - 'नाइनटी डेज: द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधी असासीन'( Ninety Days: The True Story of the Hunt for Rajiv Gandhi's Assassin) पर आधारित है जिसे हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया था.