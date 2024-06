अनुपम खेर ने सुपरस्टार रजनीकांत के साथ शेयर किया वीडियो, फैंस बोले- दो लेजेंड एक ही फ्रेम में

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले एक्टर अनुपम खेर ने एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत नजर आ रहे हैं. यह वीडियो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के शपथ ग्रहण समारोह का है. जहां दोनों स्टार्स पहुंचे थे. अनुपम खेर द्वारा शेयर किए गए वीडियो को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. वहीं फैंस ने दोनों की 39 साल पहले आई फिल्म वफादार की भी कुछ तस्वीरें शेयर दी हैं. इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, दो लेजेंड एक ही फ्रेम में.

वीडियो शेयर करते हुए अनुपम खेर ने लिखा, मानवता के लिए ईश्वर का उपहार! एकमात्र - रजनीकांत! जय हो! इस प्यारे वीडियो को शेयर करते ही राकेश बेदी ने लिखा, इसमें कोई शक नही है और कितने सिंपल हैं वह. सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, संस्कार और अंधा कानून मेरी फेवरेट फिल्में हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, लॉन्ग लास्टिंग दोस्ती. वहीं इसके साथ यूजर ने 39 साल पुरानी फिल्म वफादार के सेट की भी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

God's gift to mankind! The one and only - #Rajnikanth! Jai Ho! 🫡❤️ pic.twitter.com/6P3IE9EHw4