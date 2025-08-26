विज्ञापन

अनुपम खेर की दूसरी पत्नी की 10 तस्वीरें, शाहरुख की ऑनस्क्रीन मां भी बन चुकी हैं ये

अनुपम खेर फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर हैं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. उनकी पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही. आज हम आपको उनकी दूसरी पत्नी से मिलवाने जा रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
अनुपम खेर की दूसरी पत्नी की 10 तस्वीरें, शाहरुख की ऑनस्क्रीन मां भी बन चुकी हैं ये
अनुपम खेर आज यानी 26 अगस्त को अपनी शादी की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं.
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के अनुभवी कलाकार अनुपम खेर और किरण खेर की शादी को 40 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए भावुक पोस्ट लिखकर अपने रिश्ते की गहराई और लंबी साझेदारी को याद किया. अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में किरण खेर को शादी की सालगिरह की बधाई देते हुए लिखा, "डियर किरण! 40वीं सालगिरह मुबारक. लगता है जैसे एक पूरी जिंदगी साथ बिता दी है. पहले 10 साल की दोस्ती और फिर 40 साल की शादी. हमने मिलकर कई मुश्किलें झेली हैं लेकिन हमेशा गरिमा, समझदारी और प्यार से हर वक्त को पार किया."

उन्होंने एक पुराना किस्सा भी साझा किया, जब किरण खेर बीमार थीं और उन्हें टीवी सीरीज 'आउटलैंडर' बहुत पसंद थी. अनुपम ने लंदन में अपनी एजेंट की मदद से शो के लीड एक्टर्स कैट्रियोना बाल्फ और सैम ह्यूगन से एक पर्सनल वीडियो मैसेज मंगवाया था, जो किरण को 'गेट वेल सून' कह रहे थे. अनुपम ने वही वीडियो सालगिरह पर फिर शेयर करते हुए लिखा कि शायद आज भी यह वीडियो किरण के चेहरे पर मुस्कान ले आए.

वहीं, किरण खेर ने भी अपने इंस्टाग्राम पर अनुपम खेर के लिए प्यार भरा संदेश लिखा. उन्होंने कहा, "शादी की सालगिरह मुबारक हो मेरे सबसे अच्छे दोस्त और जीवन साथी. मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल तुम्हारे साथ ही बीते हैं. हमने साथ में दुनिया देखी, खूब हंसे और हर लम्हे का आनंद लिया. भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे."

किरण और अनुपम की पहली मुलाकात चंडीगढ़ में हुई थी, जहां दोनों थिएटर से जुड़े थे. कुछ सालों बाद दोनों की कोलकाता में एक प्ले के दौरान फिर से मुलाकात हुई, और वहीं से दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई. किरण ने अपने पहले पति से तलाक लेने के बाद 1985 में अनुपम खेर से शादी की थी. वहीं अनुपम खेर ने भी किरण से पहले एक्ट्रेस मधुमालती कपूर से शादी की थी. 1979 में हुई ये शादी एक अरेंज मैरिज थी लेकिन ये रिश्ता लंबा नहीं चला. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anupam Kher, Kirron Kher, 40th Wedding Anniversary, Outlander, Instagram Posts, Anupam Kher First Wife, Anupam Kher Second Wife, Anupam Kher Wedding, Anupam Kher Marriage, Anupam Kher And Kirron Kher Photos, Anupam Kher Second Wife Photos
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com