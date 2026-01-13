19 साल बाद फिर साथ लौटे ये 6 एक्टर, लीड हीरो है 70 साल का, कर चुका है 540 से ज्यादा फिल्मों में काम

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर जल्द ही फिल्म खोसला का घोसल के सीक्वल में नजर आएंगे. मंगलवार को अभिनेता ने दर्शकों के मन में फिल्म की उत्सुकता को लेकर प्रशंसकों से सवाल किए. साल 2006 में रिलीज हुई यह कल्ट क्लासिक फिल्म अब अपनी दूसरी कड़ी की शूटिंग शुरू कर चुकी है. मंगलवार को अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के पुराने कलाकारों के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इनमें रणवीर शौरी, परवीन डबास, किरण जूनेजा और तारा शर्मा समेत कई कलाकार नजर आ रहे हैं.

साथ ही उन्होंने लिखा, "खोसला फिर लौट आए हैं, और वो भी धमाकेदार अंदाज में. मैं पिछले चार दशकों से फिल्मों में काम कर रहा हूं, लेकिन किसी भी फिल्म के सीक्वल को लेकर मैंने कभी इतनी जबरदस्त उत्सुकता नहीं देखी. यहां तक कि विदेशी फिल्मों के लिए भी नहीं, जितनी 'खोसला का घोसला 2' को लेकर है." अनुपम खेर ने आगे लिखा, "मुझे सच में जानना है कि इस फिल्म की ऐसी कौन सी खास बात है जो हर उम्र के लोगों को इतना उत्साहित कर रही है? आप सब अपने विचार जरूर शेयर करें. जय माता दी."

साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'खोसला का घोसला' को दिबाकर बनर्जी ने निर्देशित किया है. यह एक हिंदी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म थी, जो दिल्ली में अपनी जमीन वापस पाने के लिए एक धोखेबाज बिल्डर (बोमन ईरानी) से लड़ता है, जिसमें अनुपम खेर, विनय पाठक और रणवीर शौरी मुख्य भूमिकाओं में थे और इसने अपनी अनोखी हास्य कहानी के लिए खूब सराहना बटोरी थी. निर्देशक उमेश बिष्ट की फिल्म 'खोसला का घोसला 2' कुछ नए किरदारों के साथ कहानी को आगे बढ़ाएगी, जिसमें दर्शकों को परिवार, प्रॉपर्टी और हास्य का तड़का देखने को मिलेगा. बताया जाता है कि 'खोसला का घोसला 2' के रिलीज की आशंका साल 2026 में जताई जा रही है.