रणबीर-शाहिद से भी तगड़ी है अनीता राज के बेटे की पर्सनैलिटी, फोटो देख लोग बोले- बॉलीवुड का दूसरा धर्मेंद्र

अनीता राज बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं. 61 साल में भी एक्ट्रेस खुद को बेहद फिट रखती हैं. 80 के दशक में अनीता राज का बॉलीवुड में बोलबाला हुआ करता था. अनीता राज ने अपने करियर की शुरुआत 1982 की फिल्म प्रेम गीत से की थी. भले ही अब एक्ट्रेस बड़े पर्दे से दूर हो गई हों, लेकिन छोटे पर्दे पर उन्हें काफी एक्टिव देखा जाता है. अनीता सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं. अनीता ने साल 1992 में सुनील हिंगोरानी से शादी की थी, जिनसे उन्हें शिवम नाम का बेटा हुआ. आज हम आपकी मुलाकात शिवम हिंगोरानी से कराने जा रहे हैं.

अनीता राज के बेटे का नाम शिवम हिंगोरानी है. शिवम की पर्सनालिटी किसी बॉलीवुड के हीरो से कम नहीं है. वे दिखने में लंबे, चौड़े और स्मार्ट हैं. हालांकि शिवम फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं, लेकिन उन्हें देखने के बाद कोई भी कहेगा कि उन्हें फिल्मों में होना चाहिए था. शिवम ने 2020 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रेनू ओबेरॉय से शादी रचा ली थी. अनीता राज के बेटे शिवम को देखने के बाद कई लोगों को बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की भी याद आ गई है. लोग उनकी तुलना धर्मेंद्र के गुड लुक्स से कर रहे हैं. गौरतलब है कि एक टाइम में धर्मेंद्र और अनीता राज अच्छे दोस्त हुआ करते थे. दोनों की साथ में फिल्म नौकर बीवी का सुपर-डुपर हिट हुई थी.

बात करें अनीता राज की तो वे अभिनेता जगदीश राज की बेटी हैं. वे कई सारी फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में नजर आते थे. जगदीश अब इस दुनिया में नहीं हैं. 28 जुलाई 2012 में उनका निधन हो गया था. अनीता राज की गुलामी, नौकर बीवी का, करिश्मा कुदरत का, जान की बाजी, सत्यमेव जयते मशहूर फिल्में हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस आशिकी, ईना मीना डीका, 24 जैसे टीवी शो में भी दिखाई दी हैं. तो कैसे लगे आपको अनीता राज के बेटे शिवम हिंगोरानी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं.