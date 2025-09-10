26 साल छोटी एक्ट्रेस की 10 तस्वीरें, जिनसे धर्मेंद्र को हुआ शादी के बाद प्यार, हेमा मालिनी हो गई थीं इनसिक्योर

हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र इतने हैंडसम से थे कि उन पर कई एक्ट्रेस जान छिड़कती थीं. धर्मेंद्र शादी से पहले और शादी के बाद भी कई एक्ट्रेस की पसंद थे. इसकी वजह थी उनकी दमदार पर्सनैलिटी. यही वजह थी हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का दिल उन पर आ अटका था, जबकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन धर्मेंद्र यही नहीं रुके. प्रकाश कौर और हेमा मालिनी को पत्नी बनाने के बाद धर्मेंद्र का दिल उनसे 26 साल छोटी एक्ट्रेस अनीता राज के लिए भी धड़कने लगा था. यहां तक कि अनीता राज भी धर्मेंद्र को पसंद करने लगी थीं. धर्मेंद्र ने कई डायरेक्टर्स से यहां तक कह दिया था कि उनकी फिल्म में अनीता राज को ही कास्ट करे. चलिए देखते हैं अनीता राज की इन 10 तस्वीरों को.



अनीता राज को प्रेम गीत और नौकरी बीवी का जैसी फिल्मों से जानते हैं. फिल्म नौकर बीवी का में वह धर्मेंद्र के साथ नजर आई थीं.



साल 1981 में अनीता ने फिल्म प्रेम गीत से डेब्यू किया था और साल 1996 तक उन्होंने लगातार सिनेमा में काम किया.



साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म करिश्मा कुदरत का में धर्मेंद्र और अनीता राज को पर्दे पर रोमांस देखा गया था.



अनीता ने साल 1986 में एक्टर सुनील हिंगोरानी से शादी रचा ली थी, जो उनके साथ फिल्म करिश्मा कुदरत का में नजर आए थे.



अनीता की इस शादी से बेटे शिवम हिंगोरानी हुए, जो फिल्म ये जवानी है दिवानी और अग्नीपथ जैसी हिट फिल्मों के लिए मशहूर हैं.



अनीता ने साल 2007 में फिल्म थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक से बॉलीवुड में वापसी की और आज भी वह बॉलीवुड में एक्टिव हैं.



एक्ट्रेस को पिछली बार मौजूदा साल में रिलीज हुई फिल्म मेरे हसबैंड की बीवी में अंतरा की मां के रोल में देखा गया था.



फिल्मों में वापसी करने के बाद वह चार दिन की चांदनी, यारम, मुद्दा 370 जे एंड के और लफ्जों में प्यार जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.



फिलहाल वह टीवी के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कावेरी के रोल में नजर आ रही हैं.



62 साल की अनीता राज फिटनेस फ्रीक हैं और वह जिम से अपने हैवी वर्कआउट के वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं.