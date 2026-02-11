69 की उम्र में सनी देओल की तरह ढाई किलो का हाथ चला रहा 'एक दिन का मुख्यमंत्री', लोग बोले- सूबेदार गर्दा उड़ा दिए

भारत में दर्शकों के मनोरंजन के सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन, प्राइम वीडियो ने आज अपनी आने वाली प्राइम ऑरिजिनल एक्शन-ड्रामा मूवी 'सूबेदार' के वर्ल्डवाइड प्रीमियर की घोषणा की, जो 5 मार्च को प्रीमियर के लिए तैयार है. 'तुम्हारी सुलु', 'जलसा' और 'दलदल' के जरिए बेहतरीन कहानियों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मशहूर, सुरेश त्रिवेणी ने फिल्म 'सूबेदार' का निर्देशन किया हैं और इसे विक्रम मल्होत्रा, अनिल कपूर, और सुरेश त्रिवेणी ने साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. ओपनिंग इमेज फिल्म्स प्रोडक्शन द्वारा अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क (AKFCN) के साथ मिलकर तैयार की गई ये फिल्म बेहद दमदार और जज्बातों से भरी एक्शन-ड्रामा है.

'सूबेदार' की कहानी सुरेश त्रिवेणी और प्रज्वल चंद्रशेखर ने लिखी है जिसमें अनिल कपूर और राधिका मदान मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं, साथ ही सौरभ शुक्ला, आदित्य रावल, फैजल मलिक और मोना सिंह ने भी अहम किरदार निभाए हैं. 5 मार्च को भारत और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों एवं क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में सूबेदार का प्रीमियर होगा.

सूबेदार फिल्म में एक रिटायर्ड फौजी, सूबेदार अर्जुन मौर्या की जिंदगी के उतार-चढ़ाव भरे सफर को दिखाया गया है, जो आज की बदलती दुनिया में सुकून पाने की तलाश में है, जहां उसके उन उसूलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिसके सहारे उसने जिंदगी बिताई है. फिल्म में अनिल कपूर ने जबरदस्त अभिनय किया है, जो अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, साथ ही अपने बिखरे हुए परिवार को जोड़ने की कोशिश करते हुए हमेशा सही का साथ देते हैं. इस फिल्म में समाज के गिरते स्तर के बीच सम्मान तलाशने की दमदार कहानी को बड़ी संजीदगी से पर्दे पर दिखाया गया है.

प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और ऑरिजिनल्स के हेड, निखिल मधोक ने कहा, "सूबेदार एक ज़बरदस्त एक्शन फिल्म होने के साथ-साथ बाप-बेटी की दिल को छू लेने वाली कहानी भी है. इस फिल्म में अनिल कपूर का अभिनय शानदार है, जो एक एक्शन हीरो के तौर पर शुरू से ही दर्शकों का दिल जीत लेंगे. सुरेश त्रिवेणी, अनिल कपूर, विक्रम मल्होत्रा और सूबेदार की पूरी टीम के साथ मिलकर काम करना हमारे लिए गौरव की बात है. अब हमें 5 मार्च का बेसब्री से इंतज़ार है जब भारत और दुनिया भर के दर्शक प्राइम वीडियो पर इसके प्रीमियर का आनंद लेंगे."

ओपनिंग इमेज फिल्म्स के पार्टनर और सूबेदार के प्रोड्यूसर, विक्रम मल्होत्रा ने बताया, “सूबेदार सही मायने में जबरदस्त फिल्म है, और इस तरह के मुख्य किरदार को शायद दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा, जो देश सेवा, अनुशासन और बलिदान की मूरत है. शुरुआत से ही, मुझे यह कहानी पसंद आई, जो धमाकेदार होने के साथ-साथ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाली है. रिश्तों को करीब से दिखाने वाली इस फिल्म का सिनेमाई स्तर भी अव्वल दर्जे का है. प्राइम वीडियो, AKFCN और सुरेश त्रिवेणी ने बेहतरीन क्रिएटिव टीम के सहयोग से इस फिल्म कि दुनिया का निर्माण किया. सुपरस्टार और दमदार एक्टर अनिल कपूर की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में, दर्शकों को प्राइम वीडियो पर ऐसा बेमिसाल सिनेमाई अनुभव मिलने वाला है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा. हमें खुशी है कि 5 मार्च को भारत और दुनिया भर के दर्शक प्राइम वीडियो पर 'सूबेदार' फिल्म का भरपूर आनंद लेंगे.”