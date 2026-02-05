एक प्रैंक कॉल, 11 साल किया डेट, स्ट्रगल के दिनों में गर्लफ्रेंड ने उठाया इस एक्टर का खर्चा, आज शादी को हुए 42 साल

शाहरुख-गौरी, रितेश-जेनेलिया, अमिताभ-जया की तरह इंडस्ट्री में तमाम ऐसे कपल हैं जिनकी जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते हैं. इन्हीं में से एक कपल का नाम है अनिल कपूर और सुनीता कपूर. अनिल कपूर बॉलीवुड के कितने कामयाब एक्टर हैं ये तो अब बताने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन हर अभिनेता की तरह अनिल की जिंदगी में भी बुरा दौर आया था, लेकिन तब भी सुनीता ने उनका साथ नहीं छोड़ा था बल्कि, वो उनका सहारा बनी थीं. दोनों की लव स्टोरी बहुत दिलचस्प है.

एक प्रैंक कॉल...और प्यार हो गया

अनिल कपूर और सुनीता कपूर की लव स्टोरी एक प्रैंक कॉल से शुरू हुई थी. कहते हैं जब अनिल कपूर मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे, तब एक बार उनकी नजर कहीं सुनीता पर पड़ीं और पहली ही नजर में वो उन्हें पसंद आ गईं. लेकिन सुनीता तब एक मॉडल थीं इसलिए एक्टर का उन तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल था. एक दिन दोस्तों के साथ बैठकर अनिल इस बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि तब उनके दोस्त ने उन्हें सुनीता का नंबर दिया और प्रैंक कॉल करने के लिए कहा. दोस्त के बहुत बोलने पर एक्टर ने सुनीता को कॉल कर लिया और उनकी आवाज सुनते ही अपना दिल दे बैठे. हालांकि दोनों की मुलाकात उस कॉल के कुछ दिन बाद एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई और दोनों को ही तब ये एहसास हो गया कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं.

अनिल कपूर का खर्चा उठाती थीं सुनीता

अनिल और सुनीता ने 11 साल डेट करने के बाद शादी थी. अनिल के बुरी वक्त में सुनीता ने उनका बहुत साथ दिया था, क्योंकि एक्टर तब स्ट्रगल ही कर रहे थे तो उनके पास पैसों की तंगी रहती थी और सुनीता एक सक्सेसफुल मॉडल थीं तो उन्हें पैसों की परेशानी नहीं थी. कई बार ऐसा होता था कि डेट पर जाने के बाद बिल अनीता ही देती थीं यहां तक कि अनिल के आने जाने का टैक्सी का खर्चा भी सुनीता ही देती थीं ताकी दोनों एक दूसरे से मिल सकें.

सुनीता कपूर संग सादगी भरी शादी

लंबे स्ट्रगल के बाद अनिल की झोली में एक हिट फिल्म आई ‘वो सात दिन' इसके तुरंत बाद एक्टर ने सुनीता से शादी करने का फैसला कर लिया, हालांकि उनके दोस्तों ने घरवालों ने बहुत मना किया, लेकिन एक्टर नहीं माने. दोनों ने अपने-अपने घरवालों को मनाया और 19 मई 1984 को शादी कर ली. दोनों ने बहुत सादगी से केवल परिवार की मौजूदगी में शादी की थी.