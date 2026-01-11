वेलकम वाले मजनू भाई की पेंटिंग हुई सच? घोड़े पर सवार था गधा? वायरल वीडियो पर अनिल कपूर का था ये रिएक्शन

वेलकम तो आपने देखी ही होगी. इस फिल्म में मजनू भाई यानी कि अनिल कपूर की वो आइकॉनिक पेंटिंग भी याद ही होगी. अरे वही पेंटिंग जिसमें मजनू भाई एक घोड़े के ऊपर गधे की तस्वीर बनाते हैं. आपने इस पेंटिंग की कई कॉपी देखी होंगी लेकिन अब जो हम लेकर आए हैं वह कुछ अलग ही है. इस नगीने को सामने लाने का क्रेडिट जाता है खुद मजनू भाई यानी कि अनिल कपूर को. जी हां सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उस शख्स ने दिखाया कि उसकी गाड़ी के साथ साथ एक घोड़ा दौड़ रहा था और उस घोड़े पर गधा सवार था.

सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए अनिल कपूर को टैग किया. अनिल कपूर की नजर जब इस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत लाफ्टर इमोजी के साथ इसे रीशेयर किया. इस वीडियो पर काफी मजेदार कमेंट्स भी आ रहे हैं. एक ने लिखा, मजनू भाई शुरुआत से ही दूरदर्शी रहे हैं. एक ने कमेंट किया 2007 वाली वेलकम एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्म थी और मजनू भाई की पेंटिंग तो आज तक मार्केट में फेमस है. एक ने लिखा, ये वीडियो एआई से बनाया गया है. एक फैन ने लिखा, किसने सोचा था मजनू भाई का सपना ऐसे पूरा होगा. कई लोगों ने कमेंट किया कि वीडियो AI से बनाया गया है. अब वीडियो कैसे बना इससे फिल्म या अनिल कपूर का क्या लेना देना. लोग बस पेंटिंग का लाइव वर्जन देख फुल इंजॉय कर रहे थे.

फिल्मी फ्रंट पर क्या है सीन?

काम के मोर्चे पर अगर बात करें तो अनिल कपूर साल 2025 में फिल्म वॉर-2 में नजर आए थे. वहीं अब साल 2026 में वो आलिया भट्ट के लीड रोल वाली अल्फा और शाहरुख खान, सुहाना खान के लीड रोल वाली किंग में नजर आने वाले हैं. इसके अलावा अगर किसी फिल्म में कैमियो हो तो बल्ले बल्ले...लेकिन इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है.