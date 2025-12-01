2025 में इस एक्ट्रेस ने प्रॉपर्टी पर लिया लोन और बनाई फिल्म, 21 नवंबर को हुई रिलीज, लोग बोले- पागल है क्या?

कई फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर्स हैं, जो अपनी फिल्मों पर पैसा लगाने के चलते बर्बाद हो गये हैं. यह तब होता है, जब कोई एक्टर और प्रोड्यूसर अपना सब कुछ दाव पर लगाने के बाद एक फिल्म बनाते हैं और वो फिल्म डिजास्टर साबित हो जाती है. अब एक साउथ एक्ट्रेस एंड्रिया जेरेमिया ने अपने हालिया इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया है. एंड्रिया की हालिया तमिल फिल्म मास्क रिलीज हुई है. इस फिल्म की वह खुद प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस हैं. अब उन्होंने बताया है कि फिल्म मास्क को बनाने के लिए उन्होंने लोन लिया था. एक्ट्रेस ने अपनी संपत्ति को दाव पर लगाकर फिल्म मास्क बनाने के लिए लोन लिया है.

लोन लेकर बनाई फिल्म



केविन, एंड्रिया, रुहानी शर्मा और चार्ली स्टारर तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म मास्क बीती 21 नवंबर को रिलीज हुई है. इस फिल्म का निर्देशन विक्रनन अशोक ने किया है और फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखी है. बतौर डायरेक्टर यह उनकी पहली फिल्म है. यह फिल्म तमिल भाषा में बनी है, जो 127 मिनट की है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट 10 से 12 करोड़ रुपये है. एक्ट्रेस ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया, 'मैंने मास्क में पैसा लगाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी पर लोन लिया है, लोग मुझे पागल बता रहे हैं, यहां तक कि एक्टर्स भी, लेकिन मेरा मानना है कि 10 साल की फिल्मों ने ही घर की कीमत चुकाई है, तो क्यों न पूरी तरह से इसमें लग जाऊं'.

एंड्रिया का वर्कफ्रंट

फिल्म 'मास्क' की कहानी की बात करें तो यह एक ऐसे प्राइवेट डिटेक्टिव पर बेस्ड है, जो एक मिस्टीरियस मास्क के पीछे छिपे क्राइम के जाल में फंस जाता है. वेलु नामक एक व्यक्ति एक क्राइम स्पॉट पर पहुंचता है और जब उसे एक मास्क मिलता है, तो उसे पता चलता है कि वह अब फंस चुका है, जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है. बता दें, एंड्रिया साल 2007 से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उन्होंने तमिल फिल्म पचकिली मुथुचरण से डेब्यू किया था. वह हिंदी फिल्म विश्वरूपम (2013) में नजर आ चुकी हैं. एक्ट्रेस ने थलापति विजय स्टारर फिल्म मास्टर में भी काम किया है. फिलहाल वह अपने प्रोडक्शन में बनी फिल्म मास्क में दिख रही हैं और उनकी अपकमिंग फिल्मों में पिसाउ, नो एंट्री और मानुषी शामिल हैं. इसके अलावा वह छोटे पर्दे पर भी काम कर चुकी हैं. इसमें कई सिंगिंग रियलिटी शो में बतौर जज नजर आई हैं.





