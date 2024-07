हाथ में छाता लिए मुंबई की बारिश में पत्नी जया संग यूं नजर आए अमिताभ बच्चन, बिग बी ने कह डाली ये बात

अमिताभ बच्चन फिल्मों के अलावा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की वजह से भी चर्चा में रहते हैं. वह अक्सर अपने फैंस के लिए खास तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं. लेकिन इस बार अमिताभ बच्चन अपनी नई सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से सुर्खियों में हैं. यह पोस्ट इसलिए खास है क्योंकि बिग बी ने पत्नी एक्ट्रेस जया बच्चन के साथ अपनी तस्वीर को शेयर किया है. इतना ही नहीं उन्होंने अपनी खूबसूरत पत्नी के लिए खास बात भी लिखी है.

तस्वीर में अमिताभ बच्चन को जया बच्चन के लिए छाता पकड़े देखा जा सकता है. इस तस्वीर में दोनों का शानदार अंदाज देखने को मिल रहा है. इस तस्वीर के साथ अमिताभ बच्चन के खास कैप्शन लिखा है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'और बारिश हर दिन होती है...यहां तक ​​कि काम के सेट पर भी.' सोशल मीडिया पर बिग बी और जय बच्चन की यह तस्वीर वायरल हो रही है. दोनों कलाकारों के फैंस तस्वीर को खूब पसंद कर रहे हैं. साथ ही कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

T 5074 - .... and the rain it raineth every day .. even on set at work .. pic.twitter.com/Sky5FJJbT2