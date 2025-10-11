विज्ञापन

83 साल के हुए अमिताभ बच्चन,  जलसा के बाहर फैंस ने यूं मनाया जन्ममदिन, देखें वीडियो

मेगास्टार अमिताभ बच्चन आज 11 अक्टूबर को 83 साल के हो गए हैं. इस खास मौके पर उनके फैंस में खुशी की लहर देखने को मिली.

नई दिल्ली:

Amitabh Bachchan Birthday : मेगास्टार अमिताभ बच्चन आज 11 अक्टूबर को 83 साल के हो गए हैं. इस खास मौके पर उनके फैंस में खुशी की लहर देखने को मिली. उनके मुंबई स्थित बंगले, जलसा के बाहर फैंस ने 'कुली' और 'याराना' के लुक में डांस किया. उनके लोकप्रिय गाने गाए और उनके सम्मान में केक काटा गया. कुछ फैंस ने एक्टर के टैटू भी बनवाए, जबकि अन्य ने बिग बी की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनी थी. फैंस बिग बी के मुंबई स्थित आवास के बाहर सड़कों पर उनके लोकप्रिय गानों पर नाचते और गाते भी देखे गए. 

एएनआई से बात करते हुए, उनके एक फैन ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, "आज सदी के महानायक का जन्मदिन है. हमारे लिए आज दिवाली और होली है. हम हर साल 11 अक्टूबर का इंतज़ार करते हैं और ईश्वर करे कि वह हमेशा स्वस्थ रहें." वहीं बीकानेर से आए एक अन्य फैन ने कहा, "हैप्पी बर्थडे गुरुदेव..आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे..."

बिग बी के कुछ फैंस ने  अपने हाथों पर अभिनेता का टैटू भी दिखाया, जबकि अन्य ने उनकी तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनी थी. छत्तीसगढ़ से आए एक फैन ने अभिनेता के इस खास दिन पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "हमारी आन बान और शान, अमिताभ बच्चन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं..."
 

Amitabh Bachchan, Amitabh Bachchan Birthday, Amitabh Bachchan Birthday Celebrations, Amitabh Bachchan Birthday Post, Amitabh Bachchan Birthday Special
