10 वर्षीय इशित भट्ट के ट्रोल होने के बाद अमिताभ बच्चन ने की ओवरकॉन्फिडेंस पर बात, बोले- यह आपको जीता गेम...

कौन बनेगा करोड़पति 17 के लेटेस्ट एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने ओवरकॉन्फिडेंस पर बात की और बताया कि यह आपको जीता गेम हरा सकता है.  

अमिताभ बच्चन ने की ओवरकॉन्फिडेंस पर बात
नई दिल्ली:

कौन बनेगा करोड़पति 17 इन दिनों चर्चा में है. जहां हाल ही में 10 वर्षीय इशित भट्ट अपने रूड बिहेवियर को लेकर ट्रोल हुए तो वहीं लेटेस्ट एपिसोड के जूनियर वीक में महाराष्ट्र के नागपुर के स्प्रूहा तुषार शिनखेड़े चर्चा में आ गए हैं, जिन्हें होस्ट अमिताभ बच्चन ने ओवरकॉन्फिडेंस पर लाइफ का सबक दिया, जो इशित भट्ट को बिहेवियर के ट्रोल होने के बाद आया है. अमिताभ बच्चन ने कहा, आप सभी ने बचपन में सांप-सीढ़ी का खेल खेला होगा. जब आप जीतने ही वाले होते हैं, तभी एक सांप आ जाता है और आप खेल हार जाते हैं. वह सांप खेल को पूरी तरह से बदल सकता है. 

आगे वह कहते हैं, असल जिंदगी में भी ऐसा होता है. असल जिंदगी में वह सांप है ओवरकॉन्फिडेंस यानी 'ज्यादा आत्मविश्वास'. सभी खेल बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होते हैं - जीत, हार, पुरस्कार, ध्यान, एकजुटता, आत्मविश्वास. लेकिन, अति आत्मविश्वास आपको एक ही झटके में नीचे गिरा सकता है. खरगोश और कछुए की कहानी तो आप जानते ही होंगे. कछुए का जीतना नामुमकिन था. लेकिन खरगोश का अति आत्मविश्वास उसे जीती हुई बाजी हारवा देता है. जोखिम उठाने से सावधान रहें और एक संतुष्ट खिलाड़ी की तरह आत्मविश्वास के साथ खेल खेलें.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एक 10 वर्षीय इशित भट्ट को सोशल मीडिया पर उनके शो में बिहेवियर को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा क्योंकि व्यूअर्स का कहना है कि वह  होस्ट अमिताभ बच्चन की तरफ रूड था. इशित के ओवरकॉन्फिडेंस ने बिग बी को ही नहीं दर्शकों को भी हैरान कर दिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इशित की पेरेंटिंग पर सवाल उठाना शुरु कर दिया, जो कि काफी चर्चा में रहा. 

