अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती थे! सर्जरी भी हुई, बिग बी ने अब दी हेल्थ अपडेट, रिकवरी को कहा मुश्किल दौर

अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने ब्लॉग में अपनी सर्जरी और अस्पताल में भर्ती होने के बारे में बात की. सर्जरी के बाद अमिताभ बच्चन ने एक भावुक अपडेट शेयर किया है. उन्होंने अस्पताल से घर लौटने के बाद ठीक होने (रिकवरी) में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की. देर रात किए गए एक ब्लॉग पोस्ट में दिग्गज एक्टर ने कहा कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद का समय उनके सफर का अब तक का सबसे मुश्किल दौर रहा है. अमिताभ बच्चन ने ये जानकारी नहीं दी कि उनकी कौनसी सर्जरी हुई. बिग बी ने ठीक होने की प्रोसेस के फिजिकल और इमोशनल पहलुओं पर बात की और हिम्मत बनाए रखने का मैसेज भी दिया.

अमिताभ बच्चन ने रिकवरी के बारे में खुलकर बात की

अपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट में अमिताभ ने लिखा, "...अस्पताल में सर्जरी और ICU में, काबिल डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की देखरेख में... छुट्टी मिलना... और घर लौटना. घर लौटने के बाद का यह समय सबसे मुश्किल दौर होता है... शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक रूप से..." एक्टर ने अपनी सर्जरी की वजह तो नहीं बताई लेकिन यह इशारा दिया कि घर लौटने से पहले उन्हें ICU में रहना पड़ा था.

'एक दिन हार आपके सामने खड़ी होती है'

अमिताभ ने जिंदगी में मुश्किलों या हार का सामना करने के बारे में एक फिलॉसॉफिकल बात भी शेयर की. उन्होंने लिखा, "...आप एक सम्मानित चैंपियन होते हैं और एक दिन हार आपके सामने खड़ी होती है... यह आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर होता है..."

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एक्टर ने आगे कहा कि जहां कुछ लोग ऐसे पलों से उबर जाते हैं, वहीं कुछ लोग पुरानी कामयाबी की यादों में ही जीते रहते हैं. "कुछ लोग हिम्मत दिखाते हैं... कुछ हार मान लेते हैं... जो कोशिश करते हैं और हिम्मत दिखाते हैं, वे हमेशा चैंपियन बने रहते हैं... जो ऐसा नहीं करते, वे समझौता कर लेते हैं और पुरानी शान-शौकत की यादों में जीते हैं... यह हर किसी की अपनी पसंद होती है..."

"दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है... स्वस्थ रहें, खुश रहें... बस यही सब है."

हालांकि अमिताभ बच्चन ने अपनी सेहत के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हुए ढेर सारे मैसेज भेजे हैं. काम की बात करें तो अमिताभ बच्चन आखिरी बार 'कल्कि 2898 AD: पार्ट 2' में नजर आए थे. इसके बाद वे 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के होस्ट के तौर पर वापसी करेंगे.