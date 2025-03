अभिषेक बच्चन ने ऐसा क्या किया कि जो गर्व से फूले नहीं समा रहे अमिताभ बच्चन, खुद जान लें वजह

मेगास्टार अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन की ‘बी हैप्पी' में उनके काम के लिए मिल रही तारीफ से बेहद खुश हैं. उन्होंने कहा कि “एक पिता के लिए इससे बड़े गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती.” अभिषेक की हालिया रिलीज फिल्म ‘बी हैप्पी' को मिल रही तारीफ से गदगद अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर लिखा, “अभिषेक की फिल्म बी हैप्पी की तारीफ से मैं अभिभूत हूं. एक पिता के लिए इससे बड़े गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती.”

उन्होंने अपने फैन्स को फिल्म देखने और अभिषेक के काम को पसंद करने के लिए धन्यवाद कहा, उन्होंने लिखा, “मैं उन सभी फैन्स और दोस्तों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने फिल्म देखी और अपना प्यार, आशीर्वाद दिया.”

अमिताभ बच्चन ने शनिवार को एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर अभिषेक की परफॉर्मेंस की तारीफ की थी. बिग बी ने लिखा, "अभिषेक, आज बी हैप्पी देखी, आप पर गर्व है. आपने बहुत ही शानदार काम किया है."

T 5319 - what can I say Abhishek .. you are dynamic in the film 👇🏽👇🏽 .. and such a variety of roles in film after film ..

ईश्वर की कृपा सदा तुम्हारे साथ , और दादा और दादी का आशीर्वाद 🙏