अमिताभ बच्चन रियल एस्टेट से कमा रहे खूब मुनाफा, 13 साल पुराने दो फ्लैट बेचकर कर ली बंपर कमाई

अमिताभ बच्चन ने 13 साल पुराने दो आलीशान अपार्टमेंट बेचे हैं, जिसके जरिए 47 प्रतिशत का मुनाफा बिग बी को हुआ है.

नई दिल्ली:

अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सुपरस्टार कहलाते हैं, जिन्होंने कई दशकों से बॉक्स ऑफिस पर राज किया है. वहीं टीवी की दुनिया में भी वह नंबर वन होस्ट कहलाते हैं. लेकिन अब रियल एस्टेट की दुनिया में भी नंबर वन सेलेब्रिटी बनते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, बिग बी को रियल एस्टेट और प्लानिंग का प्रो कहा जाता है. रिपोर्ट के अनुसार, अमिताभ बच्चन ने रियल एस्टेट में बड़ी डील की है. उन्होंने 13 साल पुराने दो लग्जरी फ्लैट 12 करोड़ में बेचे हैं, जो कि मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में है.

अमिताभ बच्चन ने प्रीमियम ओबेरॉय एक्सक्विज़िट बिल्डिंग की 47वीं मंजिल पर स्थित ये प्रॉपर्टियां मूल रूप से 2012 में तीन-तीन करोड़ रुपये में खरीदी थीं. इस बिक्री से बच्चन को अपने शुरुआती निवेश पर अनुमानित 47% का फायदा हुआ है, जो उनकी योजना और रियल एस्टेट की दुनिया में उन्हें जाना माना चेहरा बनाता है.

गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन आखिरी बार कल्कि 2898एडी में नजर आए थे. जबकि वह इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति 17 को होस्ट कर रहे हैं. जबकि नेटवर्थ की बात करें तो बिग बी 1630 करोड़ का नेटवर्थ रखते हैं, जो कि उनकी फिल्मों, टीवी शोज, ब्रांड एंडॉर्समेंट, रियल एस्टेट और निवेश से आता है. इसके अलावा बिजनेस वेंचर्स से भी वह कमाई करते हैं.

बता दें कि अमिताभ बच्चन के पास मुंबई में 5 बंग्ले हैं, जिसमें जलसा, प्रतीक्षा, जनक, वत्स और जलसा के पीछे एक बंगला है. इसके अलावा पावना, पुणे और फांस में एक अपार्टमेंट होने की खबरे हैं. इस तरह बिग बी का एक कमाई का जरिए रियल एस्टेट की दुनिया भी है. 

