हिट होने के कुछ साल बाद इस देश में भी बनी थी अमिताभ बच्चन की फिल्म, एक एक सीन था कॉपी,

अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की इस हिट फिल्म से पड़ोसी मुल्क इतना इंप्रेस हुआ कि इसकी कहानी तो क्या डायलॉग भी चुराकर एक वैसी ही फिल्म बना दी.

इस देश में भी बनी थी अमिताभ बच्चन की ये फिल्म
नई दिल्ली:

यूं तो हिंदी सिनेमा में महानायक का दर्जा पाने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दीं हैं लेकिन उनकी कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्हें लंबे समय तक याद रखा जाता है. अमिताभ बच्चन की कई फिल्में तो ऐसी हैं जिनका रीमेक दूसरे देशों में भी हुआ. ऐसी ही एक फिल्म 1975 में आई थी जिसने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार का दर्जा दिया और कुछ सालों बाद हॉन्गकॉन्ग में इसी फिल्म का रीमेक बना जो सुपरहिट साबित हुआ.

दीवार की कहानी चुराकर हॉन्गकॉन्ग ने बनाई थी दि ब्रदर्स

जी हां बात हो रही है 1975 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की फिल्म दीवार की. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर भाई बने थे और निरूपा राय उनकी मां बनी थी. इस फिल्म की कहानी इतनी शानदार थी कि लोग खुद को थिएटर में जाने से रोक नहीं पाए. फिल्म के डायलॉग इतने शानदार थे कि कल्ट क्लासिक बन गए.यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को उस साल कई अवॉर्ड मिले. कुछ सालों बाद इसी कहानी पर चीन ने भी एक फिल्म बनाई जो बिलकुल दीवार से मिलती जुलती थी. फिल्म का नाम था दि ब्रदर्स. इस फिल्म के कुछ सीन तो दीवार से बिलकुल कॉपी किए गए लगते हैं. ये फिल्म इतनी कॉपी लगती थी कि दीवार का फेमस डायलॉग मेरे पास मां है और आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, कैंटोनीज़ लैंग्वेज में डब कर दिए गए हैं.

सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखी थी दीवार की स्क्रिप्ट

आपको बता दें कि दीवार फिल्म की कहानी दो भाइयों के ऊपर टिकी है जिनके  बीच अमीरी गरीबी और सामाजिक रवैये के चलते दीवार खड़ी हो जाती है. फिल्म में अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के साथ नीतू सिंह और परवीन बॉबी के भी अहम रोल थे. फिल्म की स्क्रिप्ट और डायलॉग शोले के संवाद लिखने वाली मशहूर जोड़ी सलीम और जावेद ने लिखे थे. कहते हैं कि फिल्म ने उस वक्त काफी अच्छी कमाई की थी. अकेले मुंबई में ही इस फिल्म ने एक करोड़ रुपए कमा लिए थे. 

