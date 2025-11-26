अमिताभ बच्चन इन खाने की चीजों को देख सिकोड़ते हैं नाक, फिर भी 83 की उम्र में भी कैसे फिट हैं बिग बी

अमिताभ बच्चन 83 साल के हैं, लेकिन उनकी फिटनेस देखकर कोई भी कह सकता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. उनकी चाल, उनका काम करने का तरीका, उनका जोश, सबकुछ आज भी बिल्कुल यंग एक्टर्स जैसा है. शूटिंग के लंबे-लंबे घंटे हों, रात देर तक काम करना हो या फिर किसी बड़े इवेंट की तैयारी...बिग बी हमेशा उसी एनर्जी के साथ नजर आते हैं. लोग अक्सर सोचते हैं कि आखिर इस उम्र में भी वो इतनी फुर्ती और ताकत कैसे बनाए रखते हैं. जबकि खाने के मामले में उन्हें करेले जैसी हैल्दी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद है. लेकिन इसका सबसे बड़ा जवाब है-डिसिप्लिन. अमिताभ बच्चन अपनी लाइफस्टाइल को लेकर बेहद सीरियस हैं और अपनी हेल्दी आदतों को रोज बिना चूक निभाते हैं. यही वजह है कि आज भी वो लाखों लोगों के लिए फिटनेस इंस्पिरेशन बने हुए हैं.

रोज करते हैं योग और प्राणायाम

अमिताभ बच्चन की ट्रेनर वृंदा मेहता बताती हैं कि बिग बी हर सुबह योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करते हैं. वो पहले डीप ब्रीदिंग यानी सांसों की एक्सरसाइज करते हैं और फिर हल्के-फुल्के योगासन. वो अपने वर्कआउट को कभी मिस नहीं करते. यही उनकी फिटनेस का सबसे मजबूत हिस्सा है.

हेल्दी मॉर्निंग रूटीन

अमिताभ बच्चन अपना दिन बहुत सिंपल और हेल्दी तरीके से शुरू करते हैं. सुबह-सुबह वो तुलसी के पत्ते लेते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. नाश्ते में आमतौर पर प्रोटीन शेक, भीगे बादाम, ओट्स, नारियल पानी, आंवले का जूस और खजूर शामिल होते हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि आंवले का जूस और खजूर उनकी डेली डाइट का जरूरी हिस्सा हैं. आंवला विटामिन C देता है, जबकि खजूर दिनभर की एनर्जी.

इन चीजों से करते हैं परहेज

पहले वो सब कुछ खा लेते थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने अपने खाने का पूरा ध्यान रखना शुरू किया. अब वो चीनी कम खाते हैं, चावल नहीं खाते और नॉनवेज पूरी तरह छोड़ चुके हैं. ये छोटे-छोटे बदलाव उनकी हेल्थ को काफी सपोर्ट करते हैं.

डिसिप्लिन से ही फिटनेस बनती है

बिग बी का कहना है कि फिट रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन. समय पर उठना, सही खाना, योग-प्राणायाम करना और एक बैलेंस्ड रूटीन फॉलो करना. यही उनकी लंबी उम्र की फिटनेस का असली मैजिक है. इसी वजह से वो 82 की उम्र में भी पूरी तरह फिट और एक्टिव हैं.