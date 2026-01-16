अमिताभ बच्चन के लिए धांसू साल रहा था 1991, संजय दत्त, सलमान खान और सनी देओल को दी थी धोबी पछाड़

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन एक्टिंग की दुनिया में आज भी एक्टिव हैं. उनकी हर साल कोई न कोई फिल्म आती है जिससे वो लोगों को खूब इंप्रेस कर देते हैं. बिग बी ने अपने करियर में बुरा दौर भी देखा और अच्छा भी. 90 के दशक में अमिताभ बच्चन ने कमाल कर दिया था. साल 1991 में उनकी चार फिल्में आईं थीं और इन चारों फिल्मों ने ही एक हफ्ते के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था.अमिताभ बच्चन की ये फिल्में आज भी पसंद की जाती हैं आइए आपको उनकी इन जबरदस्त ओपनिंग वाली फिल्मों के बारे में बताते हैं.

????Biggest Openings of Year 1991

(1cr plus 1st week)....#AmitabhBachchan : 4 #SanjayDutt : 2#RishiKapoor : 2#SunnyDeol : 1#SalmanKhan : 1



*Indrajeet was released in Calcutta too but collection weren't published. 2nd week was 8L with -ve WOM



साल 1991 रहा अमिताभ बच्चन के नाम

अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में हर जॉनर की फिल्म में काम किया है और ऑडियंस ने उन्हें हर रोल में पंसद भी किया है. 1991 में पहले हफ्ते में अमिताभ बच्चन की जिस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की थी वो हम थी. इसने पहले हफ्ते में 1.33 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरी फिल्म अकेला थी जिसने 1.19 करोड़ का कलेक्शन किया था. तीसरे नंबर पर अजूबा थी जिसने 1.04 करोड़ का कलेक्शन किया और चौथे नंबर पर इंद्रजीत थी. इस फिल्म ने 87 लाख का कलेक्शन किया था.

इन फिल्मों ने भी कमाया 1 करोड़ से ज्यादा

अमिताभ बच्चन के अलावा कई सितारों की फिल्मों ने अच्छी कमाई की थी. सौदागर ने 1.26 करोड़ पहले हफ्ते में कमाए थे. संजय दत्त की साजन और सड़क दोनों ही उसी साल रिलीज हुई थी. साजन ने 1.11 करोड़ और सड़क ने 1.10 करोड़ कमाई थे. ऋषि कपूर की हिना ने 1.07 करोड़ का कलेक्शन किया था. सनी देओल की नरसिम्हा भी इसमें शामिल है. ये फिल्म हिट साबित हुई थी और इसने पहले हफ्ते में 1 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी.