अमिताभ बच्चन पर चढ़ा 'लाबूबू' डॉल का बुखार, वीडियो देख कर फैस बोले- सर हनुमान चालीसा रख लेना...

अमिताभ बच्चन  अब 'लाबूबू' डॉल का बुखार चढ़ने वाले नए सेलेब्रिटी बन गए हैं. बिग बी ने सोशल मीडिया पर अपनी कार से एक वीडियो शेयर किया है.

अमिताभ बच्चन पर चढ़ा 'लाबूबू' डॉल का बुखार
नई दिल्ली:

अमिताभ बच्चन  अब 'लाबूबू' डॉल का बुखार चढ़ने वाले नए सेलेब्रिटी बन गए हैं. बिग बी ने सोशल मीडिया पर अपनी कार से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें हम सामने के शीशे से लटकी हुई लालबू डॉल देख सकते हैं. वह अपनी आवाज में कहते हुए भी सुने जा सकते हैं, "देवियों और सज्जनों, लाबूबू पेश है, अब मेरी कार में." अपने इंस्टा हैंडल पर क्लिप पोस्ट करते हुए अमिताभ ने कैप्शन में लिखा, "सर, लाबूबू के साथ हनुमान चालीसा ज़रूरी है." इस पर किसी ने लिखा,  "हाहा... असली ओजी!! द वॉयस -... लकी लाबूबू... द मैन वाली हवा में सांस ले रहा है."

एक अन्य नेटिजन ने लिखा, "बाहर मौजूद लोगों को पता ही नहीं है कि अमिताभ बच्चन उनके बगल वाली कार में बैठे हैं."एक इंस्टा यूज़र ने लिखा, "सर, क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं?" मंगलवार को बिग बी ने अपनी पत्नी जया बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन के साथ फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आभार व्यक्त किया. 70वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह बच्चन परिवार के लिए बेहद खास रहे क्योंकि अमिताभ, अभिषेक और जया, तीनों को एक ही रात में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया.

अमिताभ ने सोशल मीडिया पर तीनों की एक फोटो शेयर की, जिसके साथ बिग बी का हिंदी में यह ऑडियो भी था. "जया अभिषेक और मैं... हमारा सौभाग्य और दर्शकों के प्रति पूर्ण आभार... बहुत-बहुत धन्यवाद."

अमिताभ ने कैप्शन में लिखा, "एक परिवार.. एक ही इंडस्ट्री में एक ही परिवार के तीन सदस्य और एक ही दिन में तीन अवॉर्ड, जया को फिल्मफेयर के 70 साल पूरे होने पर सम्मानित किया गया.. अभिषेक को 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता.. और 70 साल के जश्न के लिए आपका हार्दिक आभार.. जया अभिषेक और मैं.. हमारा सौभाग्य और दर्शकों के प्रति पूर्ण आभार.. बहुत-बहुत धन्यवाद. 
 

