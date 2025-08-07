विज्ञापन

धनुष के साथ डेटिंग की अफवाहों के बीच बोलीं मृणाल, अपने बारे में कुछ भी शेयर करने से पहले सोचें,'नजर लगती है'

धनुष और मृणाल ठाकुर की डेटिंग की अफवाहों के बीच अभिनेत्री का एक हालिया इंटरव्यू चर्चा में है, जिसमें उन्होंने "बुरी नज़र" में विश्वास करने की बात कही है.

मृणाल ठाकुर ने कहा "बुरी नज़र"लगती हैं
नई दिल्ली:

धनुष और मृणाल ठाकुर की डेटिंग की अफवाहों के बीच अभिनेत्री का एक हालिया इंटरव्यू चर्चा में है, जिसमें उन्होंने "बुरी नज़र" में विश्वास करने की बात कही है. उन्होंने यह भी बताया कि किसी व्यक्ति को अपने बारे में बात करने से पहले दो बार सोचना चाहिए. धनुष और मृणाल ठाकुर की हाल ही में डेटिंग की अफवाहों ने सुर्खियां बटोरी.  यह सब तब शुरू हुआ जब धनुष 1 अगस्त को मृणाल के जन्मदिन में शामिल हुए और फिर उनकी हालिया रिलीज़ "सन ऑफ़ सरदार 2" की विशेष स्क्रीनिंग में भी नज़र आए.

इंस्टेंट बॉलीवुड के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिनेत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अपने बारे में क्या कहा जाए, इस बारे में सावधान रहना ज़रूरी है. उन्होंने यह भी बताया कि "बुरी नज़र" का अस्तित्व है. उन्होंने कहा, "मुझे अपने करियर में अभी भी बहुत कुछ करना है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन्हें मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है. लेकिन मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगी, जब मैं उन्हें पूरा कर लूंगी. मैं नज़र वाली बात पर यकीन करती हूं, 'बहुत नज़र लगती है'."

इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा, अपने बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए. आपको इस बात पर नियंत्रण रखना चाहिए कि आप दुनिया को कितना बता रहे हैं. कभी-कभी हम वो बातें कह देते हैं जो हम करना चाहते हैं या अभी कर रहे हैं और उस काम को नजर लग जाती है. इस लिहाज़ से मेरा व्यक्तित्व बहुत अलग है, क्योंकि कोई अगले साल अपनी रिलीज़ होने वाली फिल्मों की संख्या के बारे में बात कर सकता है. मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती. सबको पता है कि क्या आने वाला है और क्या नहीं. मुझे अपने जीवन में हो रही चीजों के बारे में लगातार सोचना और बात करना पसंद नहीं है."

एक्ट्रेस ने बताया, "लोग मुझसे मेरे काम के बारे में और मैं दबाव से कैसे निपटती हूं, इस बारे में पूछते हैं. लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं होता. मैं बहुत पॉजिटिव हूं. इसलिए मुझे इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मुझे रिलीज़ से पहले तनाव या दबाव भी महसूस नहीं होता."

धनुष और मृणाल ठाकुर का रिश्ता 
मृणाल ठाकुर और अजय देवगन अभिनीत "सन ऑफ़ सरदार 2" की विशेष स्क्रीनिंग में धनुष के शामिल होने की एक क्लिप ने उनकी डेटिंग की अफवाहों को और हवा दे दी. क्लिप में देखा जा सकता है कि वे इस कार्यक्रम में गर्मजोशी से बातचीत करते हुए दिखाई दिए. क्लिप में धनुष और मृणाल ठाकुर एक छोटी सी बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं. मृणाल, धनुष से निजी तौर पर बात करने के लिए भी कहती हैं. जुलाई में मृणाल ठाकुर, धनुष की आगामी फिल्म "तेरे इश्क में" के लिए लेखक-निर्माता कनिका ढिल्लन द्वारा आयोजित एक पार्टी में भी शामिल हुई थीं. आनंद एल राय निर्देशित इस फिल्म में कृति सनोन भी हैं.
 

