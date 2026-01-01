विज्ञापन

थाईलैंड में 'आज की रात' पर डांस कर अमीषा पटेल ने किया 2026 का वेलकम, 50 साल की एक्ट्रेस का वीडियो वायरल

नए साल 2026 का स्वागत बॉलीवुड सितारों ने अपने-अपने अंदाज़ में किया. इसी कड़ी में गदर फेम एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने नया साल थाईलैंड के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पट्टाया में सेलिब्रेट किया.

अमीषा पटेल का वीडियो हुआ वायरल
नई दिल्ली:

नए साल 2026 का स्वागत बॉलीवुड सितारों ने अपने-अपने अंदाज़ में किया. कोई देश में रहकर जश्न मनाता दिखा तो कोई विदेश जाकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन करता नजर आया. इसी कड़ी में गदर फेम एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने नया साल थाईलैंड के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पट्टाया में सेलिब्रेट किया. न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान अमीषा पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह तमन्ना भाटिया के सुपरहिट गाने ‘आज की रात' पर डांस करती नजर आ रही हैं. खास बात यह है कि अमीषा गाने के स्टेप्स को हूबहू तमन्ना की तरह फॉलो करती दिख रही हैं. उनका एनर्जी से भरपूर डांस और कॉन्फिडेंस फैन्स को काफी पसंद आ रहा है.

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैन्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कुछ यूजर्स ने अमीषा के डांस की तारीफ की तो वहीं कुछ ने उन्हें ट्रोल करने की भी कोशिश की. हालांकि, अमीषा का ग्लैमरस अंदाज और बेफिक्र अंदाज उनके चाहने वालों को खूब भा रहा है.

कहो ना प्यार से बॉलीवुड में डेब्यू

अमीषा पटेल के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2000 में कहो ना… प्यार है से धमाकेदार डेब्यू किया था. इसके बाद गदर: एक प्रेम कथा में सकीना के किरदार ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया. इस फिल्म में सनी देओल के साथ उनकी जोड़ी आज भी याद की जाती है. हाल ही में अमीषा पटेल फिल्म ‘इक्कीस' के प्रीमियर में भी नजर आई थीं. इस दौरान एक भावुक पल भी देखने को मिला, जब सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हो गए. अमीषा ने सनी देओल को गले लगाकर उन्हें कंसोल किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे.

वर्क फ्रंट की बात करें तो अमीषा पटेल इन दिनों फिल्मों के साथ-साथ इवेंट्स और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और अपने ग्लैमरस अंदाज से सुर्खियों में बनी रहती हैं.

