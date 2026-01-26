आलिया भट्ट की लाडली राहा ने बनाया प्यारा सा झंडा, फोटो देख लोग बोले- स्कूल के दिनों की याद आ गई

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपनी बेटी राहा के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की एक झलक शेयर की, साथ ही अपने फैंस को शुभकामनाएं भी दीं. एक्ट्रेस ने अपनी बेटी की क्रिएटिव साइड दिखाई और फैंस उस छोटी बच्ची की प्यारी सी आर्ट को देखकर बहुत खुश हुए. सोमवार (26 जनवरी) को आलिया ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी बेटी राहा का बनाया भारतीय झंडा शेयर किया. झंडे के ऊपर केसरिया रंग में कुछ तितलियां, बीच में फूल और नीचे डायमंड शेप के आकार के पैटर्न बने थे. आलिया ने अपनी बेटी के बनाए प्यारे से छोटे झंडे की तस्वीर शेयर करते हुए अपने फैंस को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं दीं.

यह तस्वीर जल्दी ही इंटरनेट पर वायरल हो गई और कई लोगों ने राहा की ड्राइंग स्किल्स की तारीफ की. एक कमेंट में लिखा था, यह बहुत प्यारा है. दूसरे ने लिखा, आखिरकार एक बच्चे की बनाई हुई प्यारी तस्वीर देखने को मिली. तीसरे कमेंट में लिखा था, कितना प्यारा है मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद आ गई. एक कमेंट था, लगता है छोटू RK को पेंटिंग पसंद है.

आलिया और रणबीर ने 2022 में एक प्राइवेट समारोह में शादी की थी. उसी साल इस कपल ने अपनी बेटी राहा का दुनिया में स्वागत किया. उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा तब दिखाया जब वह एक साल की हुई. राहा के क्यूट चेहरे ने सभी को अपना फैन बना दिया. जहां कुछ लोगों का मानना ​​था कि वह आलिया का मिनी वर्जन लगती हैं, वहीं दूसरों को लगा कि वह अपने दिवंगत दादा ऋषि कपूर जैसी दिखती हैं. आलिया अक्सर सोशल मीडिया पर राहा और अपनी फैमिली फोटोज पोस्ट करती रहती हैं.

आलिया भट्ट की आने वाली फिल्में

आलिया अपनी आने वाली फिल्म अल्फा की रिलीज की तैयारी कर रही हैं. शिव रावेल के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म YRF के स्पाई यूनिवर्स की एक और किश्त है और इसमें शरवरी और बॉबी देओल भी लीड रोल में हैं. यह फिल्म पहले अप्रैल में रिलीज होने वाली थी लेकिन सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान के साथ क्लैश से बचने के लिए इसे टाल दिया गया है. अब यह 2026 में रिलीज होने वाली है. उनके पास संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर भी पाइपलाइन में है जिसमें रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी हैं.