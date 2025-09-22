आलिया भट्ट ने कहा- मेरी मां की फिल्म डिफिकल्ट डॉटर्स मेरे लिए है सबसे खास, एशियन प्रोजेक्ट मार्केट के लिए हुई सिलेक्ट

आलिया भट्ट हमेशा अपने लुक और एक्टिंग को लेकर चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार सुर्खियों में रहने की एक खास वजह है. दरअसल आलिया भट्ट की प्रोडक्शन कंपनी 'इटरनल सनशाइन' ने फिल्म 'डिफिकल्ट डॉटर्स' को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के एशियन प्रोजेक्ट मार्केट (APM) के लिए चुना गया है. बता दें, यह फिल्म आलिया के दिल के बेहद करीब है, क्योंकि फिल्म का डायरेक्शन उनकी मां सोनी राजदान ने किया है और प्रोड्यूसर उनकी बहन शाहीन भट्ट हैं. आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में. क्या है आलिया का रिएक्शन.



खुशी से फूली नहीं समा रही हैं आलिया



आलिया भट्ट और सोनी राजदान की फिल्म "डिफिकल्ट डॉटर्स" एशियन प्रोजेक्ट मार्केट के लिए चुने जाने पर काफी खुश हैं. दोनों इस प्रोजेक्ट के लिए अपने विजन के बारे में खुलकर बात की है. बता दें, इस फिल्म की कहानी मंजू कपूर के उपन्यास पर आधारित है.



दो अलग-अलग समय-सीमाओं पर आधारित "डिफिकल्ट डॉटर्स" 1940 के दशक के लाहौर के एक पंजाबी परिवार में दस बच्चों में सबसे बड़ी, वीरमती की कहानी है, जो एक शादीशुदा प्रोफेसर के प्रेम में पड़ जाती है और फिर समाज के रूढ़िवादी नियमों से अलग अपनी पहचान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती है. आलिया ने कहा, इस कहानी को देखकर आप समझ जाएंगे कि महिलाओं को किस हद तक अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है. ऐसे में यह कहानी आपको कतई भी बोर नहीं होने देगी.



जानें- फिल्म को लेकर क्या कहती हैं, आलिया की मां सोनी राजदान



सोनी राजदान ने वैरायटी डॉट कॉम को बताया कि मंजू कपूर के उपन्यास से इस कहानी को लिया गया है, जिससे मैं काफी प्रभावित हुई थीं. उन्होंने कहा, "जब मैंने कई साल पहले यह किताब पढ़ी थी, तब मुझे लगा था कि यह बहुत ही सिनेमाई ढंग से लिखी गई है, लेकिन धीरे- धीरे में मैं कहानी के हर किरदार की गहराई को समझने लगी, जिसके बाद इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया".



आलिया ने कहा, हमेशा रहती है अच्छी कहानी की तलाश



आलिया भट्ट ने कहा, प्रोडक्शन कंपनी 'इटरनल सनशाइन' में हम हमेशा ऐसी कहानियों की तलाश में रहते हैं जो दर्शकों के दिलों को गहराई से छू जाए और फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक याद रखें. ऐसे में हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि 'डिफिकल्ट डॉटर्स' एक ऐसी ही एक कहानी है. "



आलिया ने वैरायटी डॉट कॉम से बात करते हुए कहा, "बेशक, इस फिल्म का डायरेक्शन मेरी मां ने किया है, लेकिन जो बात इसे मेरे लिए सबसे अलग बनाती है, वह है इस कहानी के लिए हम सभी का एक अटूट विश्वास.



यह हमारे प्रोडक्शन कंपनी में बनी पहली फिल्म हैं, जिसे बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के एशियन प्रोजेक्ट मार्केट (APM) के लिए चुना गया है. ऐसे में हमें इस बात पर काफी गर्व महसूस होता है.

--

