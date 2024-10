पहले ही दिन कैंसिल हुए जिगरा के शोज, आलिया भट्ट की फिल्म नहीं छोड़ पाई छाप ?

आलिया भट्ट और वेदांग रैना की फिल्म जिगरा रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म के बारे में हो सकता है आपने भी बहुत सारे रिव्यूज पढ़ ही लिए होंगे. इस फिल्म में आलिया भट्ट की एक्टिंग की तारीफ हो रही है. लेकिन इसे टक्कर देने के लिए बॉक्स ऑफिस पर एक और फिल्म रिलीज हुई है. जिसका नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो. ये एक कॉमेडी मूवी है जिसमें राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी एक साथ दिखाई दे रहे हैं. इस फिल्म के साथ में रिलीज होने का असर शायद फिल्म पर पड़ा है. फिल्म रिव्यू करने वाले एक्टर कमाल आर खान ने फिल्म से जुड़ा एक अपडेट शेयर किया है और बताया है कि फिल्म का क्या हाल है.

Today Film #Savi2 means #Jigra released and 75% shows are cancelled all over India because of no audience. Means it's a disaster by very first show.