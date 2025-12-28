विज्ञापन

दृश्यम-3 से पहले इन हिट फिल्मों को No कर चुके हैं अक्षय खन्ना, एक में अमिताभ बच्चन के साथ मिला था मौका

अक्षय खन्ना इस वक्त अपनी फिल्म धुरंधर के चलते फुल स्टारडम इंजॉय कर रहे हैं. लोग उन्हें अब ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं लेकिन उन्होंने अपनी चर्चित फिल्म दृश्यम-3 से ही दूरी बना ली.

दृश्यम-3 से पहले इन हिट फिल्मों को No कर चुके हैं अक्षय खन्ना, एक में अमिताभ बच्चन के साथ मिला था मौका
लंबी है अक्षय खन्ना की रिजेक्टेड लिस्ट
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर में ‘रहमान डकैत' के किरदार से जमकर वाहवाही बटोर रहे हैं. लेकिन इसी बीच दृश्यम 3 को लेकर विवाद भी सुर्खियों में है. अक्षय ने अजय देवगन-तब्बू स्टारर इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म से अचानक किनारा कर लिया. दृश्यम 3 में अक्षय दृश्यम 2 की तरह ही अहम किरदार निभाने वाले थे, लेकिन धुरंधर की सफलता के बाद उन्होंने अपनी फीस 21 करोड़ रुपये तक बढ़ाने और विग लगाने की शर्त रख दी. मेकर्स ने बजट और कंटिन्यूटी के आधार पर इसे मंजूर नहीं किया, जिसके बाद अक्षय ने फिल्म छोड़ दी. अब इस मुद्दे पर मेकर्स ने कानूनी नोटिस भी भेजा है और उनकी जगह जयदीप अहलावत को लिया गया है.

यह पहली बार नहीं है जब अक्षय ने किसी बड़ी फिल्म को ना कहा हो. उनके करियर में कई ऐसी फिल्में हैं, जिन्हें ठुकराने के बाद वे सुपरहिट साबित हुईं. आइए जानते हैं वो कौन-कौन सी फिल्में हैं:

परिणीता (Parineeta)

प्रदीप सरकार के डायरेक्शन में बनी इस रोमांटिक ड्रामा में सैफ अली खान वाला किरदार अक्षय को मिला था. अक्षय ने इसे ठुकरा दिया. फिल्म में विद्या बालन, सैफ अली खान और संजय दत्त ने कमाल किया और यह बॉलीवुड की यादगार क्लासिक फिल्मों में शुमार हो गई.

कांटे (Kaante)

2002 की इस एक्शन-थ्रिलर में मकबूल हैदर का रोल अक्षय खन्ना को ऑफर हुआ था. उन्होंने फिल्म रिजेक्ट कर दी और यह किरदार लकी अली को मिला. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया.

खाकी (Khakee)

2004 में रिलीज हुई इस पुलिस ड्रामा में सब-इंस्पेक्टर अश्विन का किरदार पहले अक्षय को मिला था. अक्षय ने मना कर दिया और रोल तुषार कपूर को गया. अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और अक्षय कुमार की मौजूदगी में फिल्म हिट साबित हुई.

कुर्बान (Kurbaan)

हलचल के बाद अक्षय करीना कपूर के साथ फिर काम करने वाले थे, लेकिन उन्होंने कुर्बान में विवेक ओबेरॉय वाला रोल ठुकरा दिया. फिल्म सैफ अली खान और करीना के साथ आई और अच्छी कमाई की.

