अक्षय कुमार की छोटी बहन अलका की 10 तस्वीरें, 5वीं देख कर कहेंगे- बॉलीवुड में होती तो भाई की तरह स्टार होती

अक्षय कुमार की बहन  अलका लाइमलाइट से दूर रहती हैं, ऐसे में कम ही लोगों अलका के बारे में पता होगा. अक्षय और उनकी बहन का रिश्ता काफी मजबूत है.

नई दिल्ली:

Akshay Kumar Sister Alka Bhatia: अक्षय कुमार बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं. उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी है. वह बॉलीवुड के अकेले ऐसे स्टार हैं, जिनकी साल में 4 से 5 फिल्में रिलीज होती हैं. उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से शादी की है. उनके दो बच्चे हैं. हालांकि हम आज बात करेंगे अक्षय कुमार की बहन के बारे में. आपको बता दें कि अक्षय कुमार का असली नाम राजीव भाटिया है, फिल्मों में कामयाब होने के लिए उन्होंने अपना नाम अक्षय कुमार कर लिया. अक्षय कुमार की बहन का नाम अलका भाटिया है. 

अक्षय कुमार की बहन  अलका लाइमलाइट से दूर रहती हैं, ऐसे में कम ही लोगों अलका के बारे में पता होगा. अक्षय और उनकी बहन का रिश्ता काफी मजबूत है.

अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया ने साल 2012 में सुरेंद्र हीरा नंदिनी से शादी की. रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय को अपनी बहन की  शादी सुरेंद्र से मंजूर नहीं था . लेकिन वह अपनी बहन के प्यार के आगे झुक गए. 

अलका के पति सुरेंद्र उनसे लगभग 15 साल बड़े हैं. वह पहले से शादीशुदा भी थे और 40 की उम्र में अलका ने सुरेंद्र से शादी का फैसला किया.

एक बार एनडीटीवी से बातचीत में अक्षय ने  अपनी बहन अलका भाटिया को लेकर अपनी कई यादें शेयर की थी.

 उन्होंने बताया कि उनकी बहन अलका जब पैदा हुई थीं. तब वह छोटे थे. हालांकि तब की बातें उन्हें आज भी याद हैं. हॉस्पिटल में जहां उनकी बहन पैदा हुई थी, तब वह भाग कर गए थे और पहली बार अपनी बहन को देखा था.

 उस समय उनकी मां ने कहा था कि ये घर की देवी है बेटा. वो मेरी रक्षा कर रही हैं या मैं जो भी है, लेकिन मां की यह बात मैं कभी नहीं भूला.

अक्षय कुमार अपनी बहन अलका भाटिया को बहुत प्यार करते हैं और भाभी ट्विंकल के साथ भी अलका के अच्छे संबंध हैं.

अक्षय ने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनकी बहन जब राखी बांधती थीं तो वह पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं. 

अक्षय ने कहा था कि वह आज भी इस रस्म को निभाते हैं. वह अपनी बहन के घर जाकर उनसे राखी बंधवाते हैं. यही नहीं वह अपनी छोटी बहन से पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

