Akshay Kumar और Tiger Shroff 'ओशन्स 9' के जुहू बीच एडिशन के लिए हुए शर्टलेस, 55 की उम्र में खिलाड़ी कुमार के एब्स देख लोग हुए हैरान...

Ocean's 9: अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और अन्य 'देसी बॉयज़' के साथ 'ओशन्स 9' के जुहू बीच वर्जन के दौरान सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहे. अक्षय द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में वे सभी मुंबई के जुहू बीच पर पानी में टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं. बिना कपड़ों के अक्षय और टाइगर दोनों अपनी सुडौल काया और परफेक्ट एब्स दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं. अक्षय ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, "ओशन्स 9: जुहू बीच...." 58 साल की उम्र में भी अक्षय की फिटनेस देखकर दंग रह गए एक इंस्टा यूजर ने कमेंट किया, "इस उम्र में बॉडी फिजिक अविश्वसनीय है." एक अन्य ने शेयर किया, "अक्षय कुमार के 58 साल की उम्र में सिक्स पैक, वाह." तीसरे ने लिखा, "हे भगवान, इस उम्र में अक्षय कुमार की फिटनेस तो देखो." एक अन्य ने लिखा, "देसी लड़कों के लिए कुछ शोर मचाओ."

अक्षय अक्सर टाइगर के लिए चीयरलीडर बनते नज़र आते हैं, जिनके साथ उन्होंने 2024 में रिलीज़ होने वाली साइंस फिक्शन एक्शन एंटरटेनर "बड़े मियां छोटे मियां" में स्क्रीन शेयर की थी. अली अब्बास ज़फर द्वारा निर्देशित और पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा समर्थित यह प्रोजेक्ट 1998 में आई इसी नाम की क्लासिक फिल्म का मॉर्डन वर्जन है. इसके अलावा, अक्षय ने रोहित शेट्टी की पुलिस ड्रामा "सिंघम अगेन" में टाइगर के साथ दूसरी बार काम किया है.अक्षय और टाइगर का रिश्ता काफी अच्छा है, सोशल मीडिया पर दोनों अपनी मज़ेदार बातचीत से दर्शकों का मनोरंजन करते रहते हैं.

2024 में'एयरलिफ्ट' एक्टर टाइगर के लिए एक भावुक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने फिटनेस के प्रति उनके अटूट समर्पण की सराहना की. अक्षय ने खुलासा किया कि 'बागी' एक्टर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं. "तेरे साथ ये शूट करके बढ़िया फील आ रही है टाइगर. हम कमाल के स्टंट कर रहे हैं, फिटनेस की बातें कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं और फिर वॉलीबॉल खेल रहे हैं जब तक कि हम थक न जाए. मैं तरोताज़ा महसूस कर रहा हूं, मैं अंदर से यंग महसूस कर रहा हूं.