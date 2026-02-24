विज्ञापन

केवल पैसे ही नहीं खाने तक को लेकर भेदभाव झेलते हैं छोटे कलाकार, अक्षय कुमार के कोस्टार ने खोली बॉलीवुड की पोल

ओह माय गॉड में अक्षय कुमार के साथ काम कर चुके गोविंद नामदेव ने बॉलीवुड की पोल खोली. उनकी बातें सुन आप भी कहेंगे ये अफसरशाही है या कुछ और.

Read Time: 3 mins
Share
केवल पैसे ही नहीं खाने तक को लेकर भेदभाव झेलते हैं छोटे कलाकार, अक्षय कुमार के कोस्टार ने खोली बॉलीवुड की पोल
फिल्म इंडस्ट्री में होता है भेदभाव!
Social Media
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में फिल्म सेट पर स्टारडम के आधार पर भेदभाव कोई नई बात नहीं है. ऐसा पहले भी सुनने को मिलता था और अब भी ऐसे किस्से गाहे बगाहे सामने आ ही जाते हैं. सीनियर एक्टर गोविंद नामदेव ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस सच्चाई को बेनकाब किया है. उन्होंने बताया कि यहां सिर्फ पेमेंट में ही अंतर नहीं होता बल्कि बर्ताव, सुविधाओं और यहां तक कि खान-पान में भी साफ साफ फर्क देखने को मिलता है. ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं.

गोविंद नामदेव ने कहा कि बड़े सितारे अक्सर छोटे या सपोर्टिंग कलाकारों से सलाह-मशविरा लेने से बचते हैं. उन्हें डर होता है कि ऐसा करने से उनकी इमेज कमजोर पड़ सकती है या लोग उन्हें कमतर समझ सकते हैं. वे खुद को सबसे ऊंचे लेवल पर मानते हैं, इसलिए दूसरों की राय की जरूरत महसूस नहीं करते. अगर कभी कोई सवाल पूछना भी हो तो वह केवल अपने बराबर वाले सितारों से ही करते हैं.

यह भी पढ़ें: राजपाल यादव से पहले इस डायरेक्टर से भी हुई थी गलती, बना डाली ऐसी फिल्म कि आज 16 साल बाद भी होता है पछतावा

लाइव हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक उन्होंने बॉलीवुड के इस हाइरैरिकी वाले ढांचे का जिक्र करते हुए कहा कि फीस के आधार पर ही सब कुछ तय होता है. ज्यादा कमाई वाले सितारों को बड़ी वैनिटी वैन, बेहतर सुविधाएं और स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है. यह भेदभाव खान-पान तक पहुंच जाता है. टॉप सितारों के लिए अलग से शानदार खाना तैयार किया जाता है, जबकि बाकी कलाकारों और क्रू सदस्यों के लिए अलग और सिम्पल खाना होता है.

हालांकि, गोविंद ने एक पॉजिटिव एगजाम्पल भी दिया. फिल्म ‘ओह माय गॉड' की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार और डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने तय किया था कि सेट पर सभी के साथ समान व्यवहार होगा. खाने का इंतजाम भी एक समान रखा गया. सबके लिए एक ही तरह का खाना. अगर किसी की पर्सनल चॉइस या धार्मिक वजह से कोई खास जरूरत हो (जैसे प्याज-लहसुन से परहेज), तो उसका अलग इंतजाम होता था, लेकिन कोई भेदभाव नहीं था. गोविंद के मुताबिक उस दौरान सेट का माहौल बेहद पॉजिटिव और एकजुटता वाला था.

यह भी पढ़ें: 69 साल की उम्र में अनिल कपूर को नहीं मिल रही हीरोइन, मजाक-मजाक में छलका दर्द बोले- हीरोइन मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Govind Namdev, Govind Namdev On Food Hierarchy, Govind Namdev On Bollywood Bias, Govind Namdev On Biasness In Bollywood, Govind Namdev Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com