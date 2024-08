VIDEO: ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार का डांस वीडियो वायरल, विदेश में हुआ फेस ऑफ ते पत्नी से मात खा गए खिलाड़ी कुमार

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड के पावर और मोस्ट लवेबल कपल्स में से एक हैं. शादी के कई साल बीतने के बाद भी दोनों अक्सर एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं और, देश से बाहर वेकेशन मनाने भी जाते हैं. इस बार भी दोनों साथ में किसी और देश की सैर पर हैं. जहां दोनों के बीच चाहें अनचाहे एक डांस फेस ऑफ हो गया. मजेदार बात ये है कि इस डांस फेस ऑफ यानी कि डांस के मुकाबले में फैन्स को ट्विंकल खन्ना का डांस ज्यादा पसंद आया. आपको बता दें कि अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना इन दिनों तंजानिया में छुट्टी मना रहे हैं. वहीं के एक लोकल ग्रुप के साथ दोनों ने ताल से ताल मिलाई है.

ट्रेडिशनल ग्रुप के साथ डांस?

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना दोनों ने साझा रूप से ये वीडियो शेयर किया है. इसके बारे में ट्विंकल खन्ना ने लिखा है कि moving our feet and massaging our soul. इसके आगे उन्होंने बताया है कि वो तंजानिया के एक लोकल ग्रुप के साथ हैं. जिसका नाम है Omahe. इसके बारे में ट्विंकल खन्ना ने जानकारी दी है कि ये ग्रुप बहुत यूनिक आइटम्स से म्यूजिक निकालता है. जो फेदर, स्किन और सिजल से बने होते हैं. इस वीडियो में अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना जो डांस कर रहे हैं, वो वहां का ट्रेडिशनल डांस रितुंगा है. इस जानकारी के बाद ट्विंकल खन्ना ने ये भी पूछाो है कि मिस्टर के और मैं, हम दोनों में ज्यादा अच्छा डांस किसने किया.

कौन पड़ा किस पर भारी?

इस वीडियो को देखकर बॉबी देओल ने कमेंट का है और बहुत सारे ताली वाले इमोजी बनाए हैं. इसके अलावा ओटीटी प्ले एप अक्षय कुमार के डांस की तारीफ की है. जबकि बहुत से फैन्स ने ट्विंकल खन्ना के डांस को बेहतर बताया है. एक यूजर ने लिखा कि ट्विंकल का डांस ज्यादा बेहतर है. बहुत से यूजर्स ने इस पर चांदनी चौक टू अफ्रीका लिख कर भी कमेंट किया है.