अक्षय कुमार मना रहे हैं 58वां जन्मदिन, लिखा- 34 साल का करियर और 150 से ज्यादा फिल्में...

अक्षय कुमार ने अपने 58वें बर्थडे पर पोस्ट शेयर कर लिखा- 58 जन्मदिन पर बोले, 'मैं कुछ नहीं हूं आपके बिना'. इस पर रितेश देशमुख ने उन्हें 'क्राइम पार्टनर' का टैग दिया है.

अक्षय कुमार ने 58वें बर्थडे पर शेयर किया पोस्ट
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में जब भी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं, तो कुछ जोड़ियां हमेशा चर्चा में रहती हैं. ऐसी ही एक जोड़ी है अक्षय कुमार और रितेश देशमुख की. दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनके बीच की दोस्ती फिल्मों से कहीं आगे जाती है. इस बीच अक्षय कुमार के 58वें जन्मदिन पर रितेश देशमुख ने खास अंदाज में उन्हें शुभकामनाएं दीं. वहीं, बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय ने भी इंस्टाग्राम पर अपने 34 साल के फिल्मी करियर से जुड़ा शानदार कोलाज साझा किया. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीरों में अक्षय कुमार आत्मविश्वास और सादगी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं. उनके पीछे उनकी फिल्मों के पोस्टर्स और किरदारों की झलकियां नजर आ रही हैं.

इस पोस्ट के साथ अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, ''58 साल का जीवन, 34 साल का करियर और 150 से ज्यादा फिल्में... ये सफर मैंने अकेले तय नहीं किया. जो भी दर्शक थिएटर में टिकट खरीद कर गया, जिसने कभी मुझे साइन किया, डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया, या मेरे लिए दुआ की, ये सभी मेरे इस सफर के हिस्सेदार हैं. मेरा जन्मदिन उन सबके नाम है, जो आज भी मुझ पर विश्वास करते हैं. जय महाकाल.''

रितेश ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ''जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे सबसे प्यारे दोस्त, भाई और क्राइम पार्टनर को! आपको जीवनभर भरपूर स्वास्थ्य, प्रेम और खुशी मिलती रहे. हमने साथ में ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन कई यादगार पल बिताए हैं और अब आगे और भी पागलपन भरे सफर के लिए तैयार रहो! आपको बहुत सारा प्यार.''

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
