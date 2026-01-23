'बॉर्डर 2' में नजर आए सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना, आपने देखा क्या?

'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है. फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और बॉर्डर 2 रिव्यू पॉजिटिव आ रहे हैं. फिल्म में नंबरिंग के समय ही निर्देशन अनुराग सिंह ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि ये दिल जीत ले गया है. फिल्म की नंबरिंग में जब सनी देओल का नाम आता है तो उसके साथ लिखा आता है कि धर्मेंद्र जी का बेटा. इस बात से इशारा मिल जाता है कि सनी देओल पिता धर्मेंद्र से कितना प्यार करते हैं. लेकिन बॉर्डर 2 में बॉर्डर के दो सितारों की भी झलक देखने को मिलती है. आपने फिल्म देखी है तो क्या आपको उसमें अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी नजर आए थे? अगर आप मिस कर गए तो हम आपको बताते हैं.

'बॉर्डर 2' में थे अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी

'बॉर्डर 2' को लेकर शुरू से ही कहा जा रहा था कि इसमें बॉर्डर के सितारे नजर आ सकते हैं. कहा गया कि फिल्म में अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी भी होंगे. लेकिन जब फिल्म शुरू हुई तो काफी देर उनका इंतजार किया गया. लेकिन दोनों कहीं नजर नहीं आए. यही इंतजार रहेगा कि अब आएंगे, अब आएंगे. लेकिन अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी के कहीं दीदार नहीं हुई. फिल्म शुरू हुई, मध्यांतर हुआ और फिर अंत भी हो गया. लेकिन नहीं आए और जैसे ही सीट से उठने लगे तो सनी देओल और अक्षय खन्ना की एंड क्रेडिट्स में दिखी. वो भी सिर्फ एक झरोखे के समान.

बॉर्डर 2 में क्या जरूरी थे अक्षय-सुनील?

लेकिन अब पूरी फिल्म खत्म हो चुकी थी और उनका स्क्रीन पर आने के कोई मायने नहीं रह गए थे. इसकी वजह बॉर्डर 2 का दिल जीतना था. फिल्म ने ट्रीटमेंट से लेकर एक्टिंग तक में खूब दिल जीता. सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ निखर कर आए.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

बॉर्डर 2 के डायरेक्टर अनुराग सिंह ने दिखा दिया कि कहानी को संतुलित रखकर किस तरह का करिश्मा किया जा सकता है. फिर् लगभग सवा तीन घंटे की फिल्म कहीं भी थकाती या पकाती नजर नहीं आई. और अब बॉर्डर 2 के पहले दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर जोरदार कयास लग रहे हैं और इसके 40 प्लस रहने की उम्मीद है.