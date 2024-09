अजय देवगन की जिस फिल्म ने मेकर्स के डूबाए 87 करोड़, अब इस ओटीटी पर हुई रिलीज

Ajay Devgn Auron Mein Kahan Dum Tha Ott Release: अजय देवगन ने इस साल की शुरुआत फिल्म शैतान से की. कम बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की. शैतान को दर्शकों ने खूब पसंद किया, लेकिन इस फिल्म के अलावा अजय देवगन इस साल दो और सिनेमाघरों में लेकर आए, जिनका बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरा हाल हुआ. एक फिल्म से मेकर्स के 87 करोड़ रुपये डूब गए और अब यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो रही है. जी हां, हम बात कर रहे हैं कि अजय देवगन की फिल्म औरों में कहां दम था और मैदान की. औरों में कहां दम था अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है.

इस फिल्म में अजय देवगन के साथ तब्बू और जिम्मी शेरगिल जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म औरों में कहां दम था इस साल जुलाई में रिलीज हुई थी. पहले दिन से ही अजय देवगन की यह फिल्म दर्शकों के लिए तरस रही थी. आखिर में आलम यह हुआ कि औरों में कहां दम था अजय देवगन की इस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई. अब यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है.

Two hearts separated by time, reunited with love 🫶#AuronMeinKahanDumThaOnPrime, Watch Now: https://t.co/v7ZDJ1iy1M pic.twitter.com/jYo7mdCJva