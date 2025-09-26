VIDEO: ऐश्वर्या-सलमान का वो वीडियो, जिसे देख कहेंगे एक्टिंग थी या पक्की दोस्ती

बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में सलमान खान और ऐश्वर्या राय की भी जोड़ी है. दोनों का प्यार फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के सेट से परवान चढ़ा था और कुछ ही सालों में दफन हो गया. ऐश्वर्या आज एक बेटी की मां हैं, तो सलमान खान आज तक कुंवारे हैं. हालांकि ऐश्वर्या के जाने के बाद भाईजान की लाइफ में कई हसीनाएं आईं, लेकिन किसी को भी पत्नी का दर्जा ना मिल सका. आज भी सलमान और ऐश्वर्या जब एक ही छत के नीचे स्पॉट होते हैं, तो उनके पुराने किस्से ताजा हो जाते हैं. अब हम जो आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आपको अंदाज हो जाएगा कि सलमान और ऐश्वर्या अपनी रिलेशनशिप को लेकर किस हद तक जा चुके थे.



जब सेट पर मस्ती कर रहे थे सलमान-ऐश

यह क्लिप है साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट की, जिसमें सलमान और ऐश्वर्या के बीच मुकम्मल प्यार नजर आ रहा है. वहीं कुछ लोग इसे दोस्ती का भी नाम दे रहे हैं. इस फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली थे और बतौर जोड़ी सलमान और ऐश्वर्या की ये आखिरी फिल्म थी. फिल्म के सेट से आई इस क्लिप की बात करें तो इसमें साफ-साफ देखा जा सकता है कि सलमान और ऐश सेट पर कितने कंफर्टेबल थे. फिल्म के सेट पर सलमान और ऐश ने कितनी मस्ती की होगी इसका अंदाजा इस छोटी सी क्लिप से लगाया जा सकता है.



सलमान और ऐश का रिश्ता

बता दें, सलमान और ऐश का रिश्ता तीन से चार साल तक ही चला था और फिर दोनों की राह अलग हो गई. हाल ही में मशहूर गीतकार समीर अंजान ने खुलासा किया था कि फिल्म तेरे नाम में सलमान खान, ऐश्वर्या को याद कर रोया करते थे. यह वहीं टाइम था जब सलमान का ऐश से ताजा-ताजा ब्रेकअप हुआ था. फिल्म तेरे नाम का टाइटल गाना भी सलमान की लव-स्टोरी पर बेस्ड था और फिल्म एक और गाना 'क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती' भी सलमान के सैड लव स्टोरी पर बेस्ड है. इसका खुलासा समीर अंजान ने हाल ही में किया है.

