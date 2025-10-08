विज्ञापन

जब हवा में लटक गईं ऐश्वर्या राय और थम गईं बॉबी देओल की सांसें, 'और प्यार हो गया' के सेट पर हुआ था ऐसा हादसा

बॉबी देओल ने 1997 की अपनी फिल्म से जुड़ा किस्सा सुनाया है. उन्होंने बताया कि किस तरह से शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या राय को चोट लग गई थी, फिर भी उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी.

Read Time: 3 mins
Share
जब हवा में लटक गईं ऐश्वर्या राय और थम गईं बॉबी देओल की सांसें, 'और प्यार हो गया' के सेट पर हुआ था ऐसा हादसा
बॉबी देओल ने सुनाया ऐश्वर्या राय से जुड़ा ये किस्सा
नई दिल्ली:

1997 का दौर था. बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय अपनी फिल्म ‘और प्यार हो गया' की शूटिंग कर रहे थे. जगह थी स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियां. हर तरफ बर्फ, रोमांस और कैमरे की चमक. लेकिन एक दिन सेट पर ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया. फिल्म के एक सीन में दोनों को हॉट एयर बलून में उड़ना था. सुनने में जितना रोमांटिक, असल में उतना ही खतरनाक साबित हुआ. जब बलून लैंड करने वाला था, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और ऐश्वर्या नीचे गिर पड़ीं. सिर में जोरदार चोट लगी. पूरे सेट पर अफरातफरी मच गई.

बॉबी देओल के उड़े होश
हाल ही में एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने पहली बार इस हादसे का जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'वो सीन बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अचानक हवा का रुख बदल गया. बलून नीचे गिरने लगा. ऐश्वर्या को सिर पर चोट लगी और मैं कुछ पल के लिए सन्न रह गया. वो पल बहुत डरावना था'. बॉबी ने ये भी बताया कि उन्होंने इस किस्से के बारे में आज तक किसी से बात नहीं की थी.

ऐश्वर्या ने चोट खाकर भी शूटिंग जारी रखी
सिर पर चोट लगने के बावजूद ऐश्वर्या राय ने शूट कैंसल नहीं किया. थोड़ी देर आराम के बाद उन्होंने फिर से कैमरे के सामने जाकर वही सीन पूरा किया. उस वक्त हर कोई उनके प्रोफेशनल रवैये की तारीफ करने लगा. ये फिल्म ऐश्वर्या की पहली बॉलीवुड फिल्म थी, और उन्होंने उसी फिल्म में दिखा दिया कि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि बेहद मजबूत भी हैं.

90s की शूटिंग, नो लग्जरी सिर्फ जुनून
बॉबी देओल ने बताया कि उस दौर की शूटिंग आज जैसी आरामदायक नहीं थी. न वैनिटी वैन, न लक्जरी सेट. पूरी यूनिट सुबह 7 बजे निकलती और दिनभर खुले आसमान के नीचे शूटिंग होती. कभी-कभी तो घास पर बैठकर भी लंच कर लेते थे. लेकिन उस वक्त सबके अंदर जुनून था. फिल्म के डायरेक्टर राहुल रवेल अपनी टीम को बस इतना कहते- 'जहां सूरज की रोशनी है, वहीं कैमरा लगाओ', और बस, शूट शुरू हो जाता था.

हादसे जिसने सब बदल दिया
ये हादसा ऐश्वर्या और बॉबी दोनों के लिए यादगार बन गया. ऐश्वर्या ने बाद में 'हम दिल दे चुके सनम', 'देवदास' और 'गुरु' जैसी फिल्मों से साबित किया कि वो सिर्फ मिस वर्ल्ड नहीं, बल्कि बॉलीवुड की रानी हैं. वहीं बॉबी देओल ने भी अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता और आज वो एनिमल और लव हॉस्टल जैसी फिल्मों से फिर से सुर्खियों में हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aur Pyaar Ho Gaya, Bobby Deol, Aishwarya Rai, Bollywood, Entertainment
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com