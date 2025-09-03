विज्ञापन

प्रेम कहानी, हॉरर और थ्रिलर का संगम होगी आहान शेट्टी की नई फिल्म, करने जा रहे बड़ा प्रयोग

बॉलीवुड अभिनेता आहान शेट्टी एक नई फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने जा रहे हैं, जिसकी कहानी देश की एक वास्तविक राष्ट्रीय त्रासदी से प्रेरित है. यह फिल्म निर्माता ख्याति मदान की नॉट आउट एंटरटेनमेंट और प्रशांत गुंजलकर द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी.

Read Time: 2 mins
Share
प्रेम कहानी, हॉरर और थ्रिलर का संगम होगी आहान शेट्टी की नई फिल्म, करने जा रहे बड़ा प्रयोग
आहान शेट्टी ने 2021 में तड़प से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेता आहान शेट्टी एक नई फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने जा रहे हैं, जिसकी कहानी देश की एक वास्तविक राष्ट्रीय त्रासदी से प्रेरित है. यह फिल्म निर्माता ख्याति मदान की नॉट आउट एंटरटेनमेंट और प्रशांत गुंजलकर द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी. शूटिंग 2026 की शुरुआत में होने की संभावना है. इस फिल्म की पटकथा पैट्रिक ग्राहम ने लिखी है, जो घूल और बेताल जैसी वेब सीरीज बना चुके हैं. ये दोनों सीरीज ब्लमहाउस टेलीविजन के साथ तैयार हुई थीं, जो हॉलीवुड में गेट आउट, द पर्ज और पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी मशहूर हॉरर फिल्में बना चुकी कंपनी है.

आहान शेट्टी ने 2021 में तड़प से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. वे जल्द ही बॉर्डर 2 में नजर आएंगे, जिसमें सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन जैसे कलाकार भी हैं. यह फिल्म 2026 के गणतंत्र दिवस पर रिलीज होगी. आहान की नई हॉरर फिल्म उनके करियर में एक अलग तरह का प्रयोग मानी जा रही है. फिल्म का नाम और निर्देशक फिलहाल तय नहीं हुआ है. निर्माताओं का कहना है कि इसमें हॉरर के साथ-साथ प्रेम कहानी और थ्रिलर के तत्व भी होंगे. महिला मुख्य किरदार की जानकारी आगे दी जाएगी.

ख्याति मदान ने इस साल नॉट आउट एंटरटेनमेंट की स्थापना की है. वे पहले रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट, डिज़्नी इंडिया और मैडॉक फिल्म्स जैसी कंपनियों से जुड़ी रही हैं. उनकी कंपनी की आने वाली फिल्मों में अभूतपूर्व और निर्देशक हबीब फैसल की एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म शामिल हैं. वहीं, प्रशांत गुंजलकर टैलेंट मैनेजमेंट और एंटरटेनमेंट बिजनेस के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ahan Shetty, Ahan Shetty New Film, Ahan Shetty Horror Thriller, Ahan Shetty National Tragedy Film
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com